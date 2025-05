Beach Park recebe de novo certificação Lixo Zero

Na véspera do Dia da Reciclagem, que será celebrado amanhã, 17, o complexo Beach Park, um dos principais destinos turísticos do país, colhe novos prêmios, reafirmando seu compromisso com a gestão responsável de resíduos.

Desde 2022, o Beach Park recebe a certificação “Lixo Zero”, do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), pela gestão e destinação corretas dos resíduos gerados durante o processo de operação do Aqua Park, eleito o melhor parque aquático das Américas, segundo o Tripadvisor 2024). Neste 2025, o parque aquático foi recertificado com 97,1% de reciclabilidade, garantindo o Conceito A no índice de Boas Práticas, o mais elevado da certificação.

Com esse resultado, ele segue sendo o único do Brasil a possuir esse reconhecimento, consolidando sua posição de liderança ambiental no setor.

Outra conquista do Beach Park vem do Arvorar, seu mais novo parque, que combina diversão, aprendizado e contato direto com a natureza. Em sua primeira auditoria na categoria Parque Temático, o Arvorar, ainda em fase de pré-operação, obteve excelente desempenho, com 93,3% de reciclabilidade e Conceito B no índice de Boas Prática, tornando-se o primeiro parque temático do Ceará a conquistar a Certificação Lixo Zero.

Além das certificações, o Beach Park celebra um novo passo rumo à inovação sustentável com o Ohana, seu novo resort, em fase de obras. Desde o início do projeto, cada etapa da construção é executada com responsabilidade ambiental, refletindo o compromisso do Beach Park com a sustentabilidade.

O Ohama assinou, recentemente, a Carta de Compromisso para a Gestão de Materiais e Resíduos Sólidos sob o Sistema de Gestão Lixo Zero, além de filiar-se à Global Zero Waste, ONG internacional reconhecida por promover práticas de economia circular no mundo inteiro.

A afiliação torna a obra do Ohana a primeira do setor de turismo e também a primeira do grupo Beach Park a integrar a iniciativa.