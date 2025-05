Associação Comercial entrega Troféu Carnaúba ao presidente da Fiec

Esteve lotado ontem, à noite, o salão de eventos da cobertura da Casa da Indústria, sede da Fiec, onde seu presidente Ricardo Cavalcante recebeu o Troféu Carnaúba, máxima honraria que anualmente é conferida pela Associação Comercial, mais longeva entidade empresarial do estado, hoje presidida por João Guimarães.

Empresários vestindo ternos escuros e gravatas idem, outros bem à vontade – combinando com o despojamento do homenageado, que, como de costume, se acompanhou de sua mulher Rosângela, ambos elegantemente trajados – assistiram à cerimônia. Beto Studart, ex-presidente da Fiec, e Carlos Prado, atual primeiro vice-presidente da casa, deram ao evento o tom de solenidade exigido.

Tudo aconteceu em 60 minutos. Primeiro, falou João Guimarães, que em um curto parágrafo resumiu a história da mais antiga associação do empresariado do Ceará, que está a celebrar seus 159 anos de fundação, transcorridos sob uma severa linha de atuação “pautada pela ética e a moral”, como ele o disse.

Em seguida, o mestre de cerimônias leu um resumido currículo de Ricardo Cavalcante, lembrando o seu passado de empresário em diferentes áreas da atividade econômica, até chegar à presidência da Fiec, sucedendo ao seu colega Beto Studart em eleição por aclamação.

Depois, falou o homenageado, que começou dirigindo “palavras especiais ao meu querido amigo, João Porto Guimarães, que, ao longo dos anos, eu tenho tido o privilégio de acompanhar e aprender com a sua liderança ética e visionária, que sempre esteve pautada pelo respeito ao que é legal, e pela valorização das relações produtivas. A sua trajetória é um exemplo vivo de como a ética e o compromisso com o bem comum pavimentam o caminho para um desenvolvimento empresarial sustentável. A sua amizade é uma honra inestimável.”

Ricardo Cavalcante mergulhou, então, na origem do troféu que acabara de receber das mãos de João Guimarães:

“Faço questão de destacar a simbologia do Troféu Carnaúba, que traz em si muito mais do que um reconhecimento pessoal. A carnaúba, também conhecida como a 'árvore da vida', é um símbolo profundo da força, da coragem e da resiliência do povo cearense. De suas raízes às folhas, tudo se aproveita, refletindo a capacidade do nosso estado de transformar desafios em oportunidades.

“(...) Receber o Troféu Carnaúba nesta noite coloca-me em uma galeria de homenageados que inclui os nomes mais ilustres do empresariado cearense. Sentir-me parte deste seleto grupo me enche, a um só tempo, de gratidão e responsabilidade. Este reconhecimento não é apenas um prêmio individual, mas uma celebração do trabalho coletivo de todos aqueles que, de forma direta ou indireta, me acompanham nesta jornada em defesa do desenvolvimento sustentável do meu estado, da região Nordeste, e do Brasil inteiro.”

Encerradas as falas, um coquetel foi servido aos 120 convidados.