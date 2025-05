Marquise une-se à italiana WeBuild na licitação do Santos-Guarujá

Atenção! Uma das maiores construtoras do país, a Marquise Infraestrutura, uniu-se à empresa italiana WeBuild para, em consorcio, participar do leilão do Túnel Santos-Guarujá, primeiro túnel submerso do país, obra projetada pelo Governo do Estado de e São Paulo que recebeu apoio do governo federal.

A empresa brasileira integra o cearense Grupo Marquise, sendo responsável por grandes obras, como a ampliação do Porto do Pecém (Ceará), a construção da Ferrovia Transnordestina (maior obra de infraestrutura em execução atualmente no país), do Eixão das Águas (Ceará) e da construção e operação da maior usina de dessalinização do País, (em andamento no Ceará).

Muito recentemente, a Marquise Infraestrutura conquistou importantes projetos na região Sudeste, como as obras da Copasa para ampliação do Sistema Rio Manso, e as obras das barragens de Duas Pontes e Pedreiras, do governo paulista.

Com projetos em diversas partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Chile, Canadá, Malásia, Emirados Árabes, Catar, entre outros países, a italiana WeBuild trará sua experiência internacional ao consórcio, que será liderado pela Marquise Infraestrutura.

“Estamos conquistando novos projetos, comprovando a expertise da Marquise Infraestrutura em obras estratégicas. Agora, estamos unindo forças com a Webuild para participar do leilão do primeiro túnel submerso do Brasil, que será histórico. Temos muita segurança na nossa capacidade para executar uma obra tão emblemática não só para São Paulo, como para todo o país”, disse à coluna o engenheiro Renan Carvalho, diretor-presidente da Marquise Infraestrutura.

O túnel deverá levar mais agilidade e segurança no deslocamento entre os municípios de Santos e Guarujá. O empreendimento vai receber investimentos de R$ 6 bilhões e faz parte de uma parceria anunciada há poucos meses pelo presidente Lula e pelo governador Tarcísio de Freitas.

A concessionária que vencer o certame será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel. O leilão está previsto para ocorrer no dia 1º do próximo mês de agosto.