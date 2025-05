Missão Técnica e Empresarial de Irrigação do Ceará irá à Espanha

Após o sucesso da primeira Missão Internacional à Califórnia, realizada em novembro do ano passado, a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID) e o Instituto Inovagri, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), lançam uma nova Missão Técnica Internacional, desta vez à Espanha, com foco na região da Andaluzia e aproveitando o período da Fruit Attraction 2025.

A Abid é presidida pelo agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, que é o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará.

A 2ª Missão Técnica Internacional será realizada entre os dias 28 de setembro e 10 de outubro de 2025. O grupo terá a oportunidade de participar, durante três dias, da Fruit Attraction, uma das maiores feiras de frutas do mundo, que anualmente, no fim de setembro e início de outubro, se realizada em Madrid.

Em seguida, a Missão seguirá para a região da Andaluzia onde estão programadas visitas aos distritos de irrigação, infraestruturas hídricas, órgãos gestores, universidades, instituições de pesquisas e empresas.

Os participantes poderão identificar oportunidades de parcerias, traçando paralelos de comparação construtiva entre técnicas, tecnologias, inovações, gestão, regulação e legislação de uso da água aplicadas na Espanha e a situação atual no Brasil.

A Missão percorrerá toda a região de Andaluzia, incluindo as cidades de Córdoba, Granada, Almería, Málaga, Huelva e Sevilha.

“Trata-se de mais uma iniciativa de fortalecimento da presença internacional da Abid, com o objetivo de promover a irrigação e a gestão de recursos hídricos no Brasil, focando na promoção de ações que estimulem e apoiem o intercâmbio de conhecimento com experiências em agricultura irrigada e gestão do uso da água”, como afirma o presidente da Abid, Sílvio Carlos Ribeiro.