Petrobras tem lucro espetacular no 1º trimestre: R$ 35 bi

Foi divulgado ontem o balanço financeiro da Petrobras relativo ao primeiro trimestre (janeiro-fevereiro-março) deste ano. E ele veio com excelentes números: a maior empresa estatal brasileira fechou o primeiro trimestre com um lucro líquido espetacular: R$ 35,2 bilhões, ou seja, bem maior do que o lucro do primeiro trimestre do ano passado, que foi de 23,7 bilhões de reais.

O lucro do primeiro trimestre deste ano veio acima da expectativa do mercado, que esperava R$ 23,7 bilhões.

O balanço foi divulgado à noite, quando as operações da Bolsa de Valores já haviam sido encerradas.

Outra boa notícia, que veio com esse lucro extraordinário, foi a de que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a proposta de pagamento de R$ 11,7 bilhões em dividendos.

Reparem neste número: a receita da Petrobras, no primeiro trimestre deste ano, alcançou R$ 123,14 bilhões.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fez o seguinte comentário sobre os resultados da estatal no primeiro trimestre deste ano:

“Iniciamos o ano de 2025 com resultados operacionais e financeiros robustos, que refletem a capacidade técnica da Petrobras em superar desafios e gerar valor para a sociedade brasileira. Aumentamos a nossa produção em 5,4% em relação ao último trimestre de 2024 e assim alcançamos um caixa de US$ 8,5 bilhões com as nossas operações, que nos permite investir para continuar gerando valor e remunerar os nossos acionistas”.

As ações da Petrobras deverão registrar alta no pregão da Bovespa nesta terça-feira.