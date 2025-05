Inteligência Artificial: a revolução que está chegando

Empresa global de consultoria e desenvolvimento de software, focada em transformação digital e inovação e na reinvenção de negócios por meio de soluções tecnológicas, a Globant, nascida em Buenos Aires, elaborou vários estudos sobre o impacto que a Inteligência Artificial (IA) vem gerando — e continuará a gerar — nos próximos dez anos.

Os setores de saúde, esportes e entretenimento, automotivo, aviação e financeiro são algumas das indústrias que, segundo o unicórnio argentino, estão na linha de frente em termos de implementação e investimento de bilhões de dólares em IA nos próximos cinco anos. Vamos por partes:

NOS AUTOMÓVEIS: Estima-se que, até 2029, mais de 60% dos automóveis estarão impulsionados IA, o que melhorará tanto a eficiência operacional quanto à experiência do cliente. Além disso, prevê-se que, até 2030, 15% dos veículos novos serão autônomos. No entanto, a integração da IA nos automóveis apresenta desafios normativos e regulatórios, sendo necessário sincronizar-se com as regras de emissões, os padrões de desempenho e o ritmo tecnológico em constante mudança. Por sua vez, estima-se que o mercado global de IA na indústria automotiva alcançará US$ 7 bilhões em 2027, e a implementação dessa tecnologia permitirá reduzir os custos de fabricação de automóveis em 20%.

NA SAÚDE: A implementação de IA no sistema de saúde poderia gerar uma economia anual de US$ 1 trilhão, ao melhorar a eficiência e os resultados clínicos. Aplicações de IA, como algoritmos de aprendizado de máquina e análise preditiva, permitem a detecção precoce de doenças, o desenvolvimento de planos de tratamento personalizados e melhores resultados para os pacientes. Além disso, a eficiência operacional nas salas de cirurgia poderia aumentar entre 39% e 93% graças à IA. No entanto, o setor de saúde enfrenta altos custos com vazamento de dados, cujo custo médio chega a quase US$ 11 milhões, segundo o Relatório de Custo de Vazamento de Dados de 2023 da IBM. Estima-se que, até 2026, a IA possa gerar uma economia de US$ 150 bilhões anuais no setor de saúde.

NA AVIAÇÃO: A implementação de IA na aviação poderia gerar uma economia estimada de 30% às companhias aéreas, graças à automação e personalização de serviços, como a gestão de assentos e o planejamento preditivo de manutenção. Por sua vez, o mercado global de IA neste setor poderia alcançar US$ 40,4 bilhões em 2033, com uma taxa de crescimento anual de 38,1% entre 2024 e 2033. Hoje, 73% das aéreas estão investindo em programas de inteligência empresarial, e 64% estão focadas em iniciativas de IA para melhorar as operações e a experiência do cliente. A IA poderia gerar uma economia de até US$ 42 bilhões à a indústria da aviação até 2035.

NOS BANCOS: Estima-se que o gasto com IA generativa no setor bancário chegue aos US$ 85 bilhões até 2030, com um crescimento anual de 56% até essa data. Com isso, 85% dos bancos consideram que a IA terá um impacto significativo, e 65% dos líderes de instituições financeiras acreditam que o sucesso da implementação da IA dependerá mais da disposição das pessoas para adotá-la do que da própria tecnologia. A IA generativa poderia gerar entre US$ 200 bilhões e US$ 340 bilhões anuais, o que representaria de 9% a 15% dos retornos operacionais dos bancos. Cabe esclarecer que a implementação da IA no setor financeiro envolve altos custos, incluindo investimentos em infraestrutura como nuvem e centros de dados, bem como a sua gestão (limpeza, integração e conformidade) e a contratação de talentos especializados.

NO ESPORTE: Fala-se muito sobre a IA aplicada ao esporte e, apesar de seu crescente interesse, 59% das organizações esportivas ainda não possuem uma estratégia definida para sua implementação. No entanto, as expectativas são grandes, já que se espera que o mercado de IA no setor esportivo atinja US$ 19,2 bilhões até 2030. Empresas que adotaram IA já experimentaram um aumento de 30% no uso de seus aplicativos móveis, graças a soluções personalizadas impulsionadas por essa tecnologia. Entre os principais benefícios da IA estão a personalização da experiência do fã, a otimização das operações e a criação de novas fontes de receita por meio da monetização de dados.