Cearense Zenir Móveis e Eletros celebra 33 anos de história

Empresa genuinamente cearense, a Zenir Móveis e Eletros – uma das maiores redes de lojas de eletrodomésticos do Ceará – está celebrando 33 anos de atuação no varejo cearense com uma trajetória marcada por crescimento sólido, compromisso social e valorização das pessoas.

Fundada em 9 de maio de 1992, na cidade de Iguatu, no Centro-Sul cearense, pelo empresário José Alves de Oliveira, o Zenir, a empresa consolidou-se como uma das maiores do setor no Estado e na região Nordeste, tendo hoje mais de 60 lojas físicas, presença digital crescente e um time com mais de dois mil colaboradores.

A data de hoje – segundo o seu fundador – “é celebrada com gratidão e entusiasmo, em sintonia com os valores que sempre nos guiaram: ética, humildade, respeito e responsabilidade”. Desde o início, a Zenir destacou-se “não apenas pelo atendimento e a qualidade dos produtos, mas também por uma gestão humanizada e um olhar voltado para o desenvolvimento das regiões onde atua”, como ele faz questão de acentuar.

“Chegar aos 33 anos é motivo de orgulho e gratidão. Começamos com coragem e trabalho duro, e hoje temos o privilégio de impactar positivamente milhares de famílias. Seguimos acreditando no poder da união, da fé e da dedicação”, acrescenta Zenir Alves de OLiveira.

Ao longo dos anos, a Zenir ampliou sua estrutura e modernizou suas operações, mantendo o DNA interiorano e o contato próximo com os clientes, mas operando na ponta da tecnologia do varejo. A empresa também é reconhecida por suas ações sociais, pelo apoio a causas locais e pela geração de emprego nas cidades onde está presente.

As celebrações pelos 33 anos da Zenir incluem eventos internos com os colaboradores, homenagens e, principalmente, campanhas promocionais recheadas de ofertas especiais para os seus clientes — “que são os protagonistas de nossa trajetória de sucesso”.

A Zenir reconhece que cada conquista ao longo destas três décadas foi obtida com a confiança e a fidelidade diária de seus clientes. “Por isso, este momento de comemoração também é uma forma de agradecer e retribuir por esse carinho”, finaliza Zenir.