Porto do Pecém tem melhor quadrimestre de sua história

Informa a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em mensagem transmitida nesta quinta-feira, 25, a esta coluna: o Porto do Pecém iniciou o ano de 2025 registrando o melhor quadrimestre da sua história.

O terminal cearense alcançou um aumento de 37% na movimentação de contêineres. Foram 220.376 TEUs nos primeiros quatro meses deste ano, frente aos 161.254 TEUs no mesmo período de 2024.

A movimentação geral do Porto também teve bom crescimento: foram 6.667.470 toneladas de janeiro a abril deste ano de 2025, volume 12,4% maior ao do primeiro quadrimestre de 2024.

“Nossa meta é manter esse ritmo até o fim de 2025 e aumentar ainda mais nos próximos anos com os novos projetos que estão chegando, como o Terminal de Tancagem e a Ferrovia Transnordestina, por exemplo. Esses índices são reflexo da nossa eficiência operacional, da expertise da nossa equipe e da flexibilidade logística do nosso terminal, que tem a vantagem de poder receber diversos tipos de carga, além de navios de grande porte. Outra novidade deste início de ano que contribuiu bastante para esses bons números foi a nova rota que vem da China”, como diz Max Quintino, presidente da CIPP.

No balanço do quadrimestre, a cabotagem teve aumento de 12% em relação a 2024, com 4.198.315 toneladas movimentadas. Os principais produtos desembarcados na cabotagem foram minérios, cereais, combustíveis minerais e ferro fundido. Os principais embarques foram de sal, ferro fundido, plásticos e combustíveis minerais.

Na navegação longo curso, o aumento em relação ao ano passado foi de 14%. No desembarque internacional, destaque para os combustíveis minerais, ferro fundido, máquinas e plásticos. Já no embarque, os principais produtos foram ferro fundido, minérios, sal e frutas.

Para o diretor Comercial do Complexo do Pecém, André Magalhães, esse resultado sublinha a capacidade de adaptação logística às demandas do mercado global, além de demonstrar o compromisso do Pecém com o desenvolvimento do Ceará.

“O Complexo do Pecém vive um momento notável de crescimento e desenvolvimento. A nova rota da Ásia para o Pecém, em parceria com o serviço Santana da MSC, junto com a movimentação de materiais siderúrgicos e a exportação de minério de ferro, foram fundamentais para alcançar os excelentes resultados no melhor quadrimestre da história do Porto do Pecém”, explica Magalhães.

Ele adianta que está sendo negociada a exportação de novos produtos, com foco na área mineral.

“Queremos introduzir uma nova rota regular para esse mercado, que está em estudo. Essas iniciativas reforçam nossa estratégia de expansão e diversificação das operações do terminal, consolidando o Pecém como um Hub logístico de referência no Nordeste”, antecipa ele.