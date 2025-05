Shopping Eusébio adere ao Dia Livre de Impostos

No próximo dia 29, o Shopping Eusébio será palco de uma ação especial em apoio ao Dia Livre de Impostos (DLI), movimento liderado pela CDL Jovem com o objetivo de conscientizar a população para a alta carga tributária imposta ao setor produtivo brasileiro. Mais de 20 lojas do shopping participarão da campanha, oferecendo produtos com descontos proporcionais ao valor dos impostos que incidem sobre eles.

A programação promete movimentar o centro de compras e terá atrações durante o dia, como um DJ ao vivo. A iniciativa será voltada para todos os públicos e acontecerá durante o horário normal de funcionamento do Shopping Eusébio.

“O DLI é mais do que uma ação de vendas, é uma campanha de impacto que estimula o debate sobre os tributos que pagamos e o quanto isso afeta o nosso consumo. No Shopping Eusébio, abraçamos essa ideia com nossos lojistas para oferecer uma experiência diferente e de conscientização dos nossos clientes”, afirma Iara Avelino, gerente de marketing do shopping.

A campanha é promovida nacionalmente pela CDL Jovem e ocorre simultaneamente em diversos centros comerciais do país. No Eusébio, a expectativa é de um aumento expressivo na visitação e nas vendas, com consumidores aproveitando os preços reduzidos em diversos segmentos, como moda, beleza, eletrônicos, gastronomia e serviços.