Complexo solar de R$ 800 milhões avança no interior do Ceará

A Kroma Energia anunciou atualizações sobre o status de obras do Complexo Fotovoltaico Arapuá, em Jaguaruana, no interior do Ceará.

Com R$ 800 milhões previstos em investimentos, o projeto solar é o maior do portifólio da empresa, devendo somar 247 MWp de capacidade instalada.

Conforme a companhia, as obras já alcançaram 23% de execução até abril. Atualmente, 59% das estacas de sustentação já foram instaladas, assim como 26,4% dos trackers — equipamentos que acompanham o movimento solar. Os primeiros testes de energização estão previstos para outubro de 2025.

Até 1.000 empregos

Dos 388 mil módulos fotovoltaicos, em torno de 10% já foram instalados. O complexo ocupará uma área de 460 hectares.

O projeto também movimenta a economia local, com a geração de 800 a 1.000 empregos diretos e indiretos.