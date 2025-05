Atacadistas e distribuidoras do Ceará faturam R$ 2,5 bilhões; veja maiores empresas

Mais uma vez as empresas atacadistas e distribuidoras do Ceará aumentaram o faturamento, chegando a R$ 2,5 bilhões em 2024.

O resultado demonstra alta de 13,6% na comparação com 2023, quando as empresas cearenses faturaram R$ 2,2 bilhões.

Os dados são do ranking da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) em parceria com a consultoria NielsenIQ, divulgado nesta quinta-feira (8).

Entre os participantes do ranking do setor no Ceará, destaca-se o DAG Distribuidor/Armazém Guarany, com faturamento de R$ 1,34 bilhão. A empresa também ocupa a quarta posição na lista dos dez maiores do Nordeste.

Em segunda colocação no Ceará está a Nazária Distribuidora, que obteve faturamento de R$ 329,5 milhões, enquanto a Comercial Maia figura no terceiro lugar, tendo faturado R$ 246,8 milhões.

O diretor de varejo da NielsenIQ, Domenico Filho, pontua que o Ceará tem algumas características que particularizam a atuação do setor. "(O varejo) depende muito do atacadista e distribuidor para fazer com que o produto chegue ao cliente, para que aquele item chegue por completo e para que o cliente vá buscar na loja exatamente o que ele esperava".

O DAG, que é o primeiro lugar do ranking, também mostra outra particularidade: a força do setor cosmético no Estado. "Vemos que não há uma dependência do setor de alimentos e que há muita força do setor de beleza".

Além disso, ele avalia que existe uma extensão geográfica que exige uma atuação eficiente da logística. "O setor atacadista e distribuidor do Ceará tem a expertise de um estado grande, as distâncias partindo de Fortaleza são grandes", reforça.

Veja o ranking do Ceará

DAG DISTRIBUIDOR/ARMAZÉM GUARANY: R$ 1.342.787.896 NAZÁRIA DISTRIBUIDORA: R$ 329.549.977 COMERCIAL MAIA: R$ 246.783.692 JOTUJÉ DISTRIBUIDORA: R$ 140.898.770 D'ORIGEM DISTRIBUIDORA: R$ 110.794.462 OPÇÃO DISTRIBUIDORA: R$ 103.192.570 ROMA DISTRIBUIDORA: R$ 83.609.082 IRMAOS BARREIRO LOGÍSTICA: R$ 64.000.000 FCA DISTRIBUIÇÃO: R$ 48.205.024 FC DISTRIBUIDORA: R$ 43.185.149

Fonte: ABAD/NielsenIQ

Região Nordeste

De acordo com a pesquisa, em 2024 os respondentes do ranking na região Nordeste obtiveram faturamento de R$ 46,38 bilhões, um crescimento de 10,55% em relação a 2023.

O Nordeste foi a região campeã em número de participantes no estudo deste ano, com 299 empresas, o que corresponde a 39,2% do total de 761 empresas respondentes. No Ceará, foram 10 participantes.