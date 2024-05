Atacadistas e distribuidoras cearenses movimentam R$ 2,2 bilhões; veja ranking das maiores empresas

O setor supermercadista teve um ano movimentado no Ceará, com expansões e inaugurações. E foi assim que os atacadistas e distribuidores, acompanhando esse movimento, chegaram a R$ 2,2 bilhões em faturamento, alta de 15% na comparação com a cifra de 2022, quando esses negócios faturaram R$ 1,9 bilhão.

De acordo com relatório da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad), dez empresas cearenses estão entre as maiores do ramo no País. O ranking total conta com mais de 400 negócios. Entre as cearenses, a que ocupa o lugar mais alto no ranking é o Grupo J. Sleiman S.A. (28º lugar no ranking nacional).

O grupo é composto pelas distribuidoras DAG e Merchant e nasceu em 1961 sob o nome Armazém Guarany. De acordo com o site da companhia, o DAG possui mais de 12 mil clientes em todos 184 municípios do Estado e trabalha com a distribuição de marcas da Unilever (Dove), Kimberly-Clark (fraldas Huggies) e outras.

Veja o ranking

J. Sleiman & Cia: R$ 1.203.395.075,46 Nazária Distribuidora: R$ 337.721.305,57 JSB Distribuidora: R$ 191.159.372,56 Jotujé Distribuidora: R$ 126.046.514,45 Empório Cearense de Distribuição e Importação: R$ 101.856.572,73 Opção Distribuidora: R$ 97.072.258,04 Comercial Roma: R$ 80.754.391,11 Larbos Distribuidora: R$ 71.421.002,00 FCA Distribuidora de Alimentos: R$ 41.373.931,53 FC Distribuidora: R$ 37.111.670,37

Fonte: Abad

Em segundo lugar na lista das cearenses aparece a Nazária Distribuidora, que trabalha com a distribuição de medicamentos. No ranking nacional, a Nazária é a 111ª maior distribuidora do País.

Completa o pódio a JSB Distribuidora, cujo segmento predominante é o de molhos e condimentos. A empresa trabalha com nomes como Ajinomoto (Sazón e Vono), Hershey's e Bauducco.

Perspectivas para este ano

À coluna, o presidente da Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores (Acad), Milton Carneiro, disse que o resultado do Ceará acompanha os números alcançados pelo setor nacionalmente, "onde todos os modelos de operação atacadista apresentaram desempenho positivo no ranking".

"Apesar de sempre existirem desafios para serem superados, nossas perspectivas são muito positivas para 2024, com um crescimento do consumo como um todo", complementou Carneiro.

No ranking nacional, o Atacadão mantém a liderança como a maior empresa do setor. O faturamento da empesa atingiu R$ 79,1 bilhões em 2023. O setor atacadista distribuidor faturou, no País, R$ 400 bilhões no ano passado, crescimento nominal de 10,9% em relação ao ano de 2022 e real de 6,28%.

