Mercado Extra fechará loja em Fortaleza neste mês; veja onde

Esta é a última semana de funcionamento do Mercado Extra localizado na Avenida Washington Soares. O grupo informou que, "após estudos de viabilidade econômica", vai encerrar a operação da unidade no dia 12 de maio.

Em nota, a companhia também disse que os colaboradores interessados em permanecer trabalhando no grupo serão redirecionados para outras operações na região. Além do Mercado Extra da Washington, a bandeira também opera na Avenida Deputado Oswaldo Studart, no bairro de Fátima.

Veja também Ingrid Coelho Mix Mateus José Walter: saiba onde ficará nova loja do grupo maranhense na Grande Fortaleza Ingrid Coelho Lojas de preço único se multiplicam pelo Centro de Fortaleza e fazem sucesso nas redes sociais

Veja a íntegra da nota

Após estudos de viabilidade econômica, o Extra optou pelo fechamento de sua unidade na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, encerrando a operação em 12/5. Os colaboradores que demonstraram interesse em permanecer na companhia serão redirecionados para outras operações na região. Os clientes poderão continuar comprando com o Extra por meio do www.clubeextra.com.br e também na loja da Avenida Deputado Osvaldo Studart, 600.

O fechamento ocorre em um ano marcado por várias mudanças no setor supermercadista cearense, com a chegada e saída de bandeiras, bem como a intensa expansão de outras. Exemplo disso é a chegada do Grupo Mateus no Ceará e fim da operação da bandeira Carrefour.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil