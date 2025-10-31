Ao todo, leilão possui 374 lotes disponíveis e lances vão até segunda (27).
A carga havia sido declarada como tinta automotiva
Agentes públicos foram afastados. Polícia cumpre 27 mandados em cidades cearenses, em Salvador e Barueri (SP)
Entre os produtos à venda estão iPhones e outros aparelhos celulares, caixas de som, fones de ouvido bluetooth, perfumes importados e eletroeletrônicos
Com a antecipação, não haverá um 5º lote de restituição, que tinha depósito previsto para 30 de setembro
Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)
Ao todo, são depositados R$ 2,9 bilhões em reembolso
Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País
Mais de 1,8 milhão de contribuintes receberão um total de R$ 2,9 bilhões em reembolso
Cães farejadores encontraram drogas em meio a mercadoria