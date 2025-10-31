Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Fachada da Receita Federa, que realizará leilão de mercadorias

Negócios

Lances em leilão da Receita Federal vão de R$ 50 a R$ 750 mil; veja como participar

Ao todo, leilão possui 374 lotes disponíveis e lances vão até segunda (27).

Redação 23 de Outubro de 2025
Foto de lixeira onde estava escondida droga apreendida pela receita federal em fortaleza

Segurança

Receita Federal apreende 4,2 kg de maconha escondidos em lixeira de transportadora, em Fortaleza

A carga havia sido declarada como tinta automotiva

Redação 12 de Setembro de 2025
Agentes da PF durante operação em galpão com produtos de origem chinesa no Ceará

Segurança

PF apreende barco de luxo e bloqueia R$ 40 milhões de suspeitos de esquema de importação irregular

Agentes públicos foram afastados. Polícia cumpre 27 mandados em cidades cearenses, em Salvador e Barueri (SP)

Redação 11 de Setembro de 2025
foto de bazar com produtos da Receita Federal em Caucaia. Na foto, videogames, celulares e drones

Ceará

Bazar com produtos da Receita Federal tem descontos de até 60% em Caucaia; veja como participar

Entre os produtos à venda estão iPhones e outros aparelhos celulares, caixas de som, fones de ouvido bluetooth, perfumes importados e eletroeletrônicos

Redação 02 de Setembro de 2025
Site do imposto de renda

Negócios

Receita informa que concluiu pagamento de todas restituições do Imposto de Renda 2025

Com a antecipação, não haverá um 5º lote de restituição, que tinha depósito previsto para 30 de setembro

Redação 02 de Setembro de 2025
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc

País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação 29 de Agosto de 2025
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda

Negócios

Receita Federal paga 4º lote de restituição do imposto de renda nesta sexta (29); veja quem recebe

Ao todo, são depositados R$ 2,9 bilhões em reembolso

Carol Melo 29 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Imagem mostra homem acessando o site da Receita Federal, com notebook acessando o mesmo endereço eletrônico ao fundo, ilustrando consulta ao 4º lote de restituição do IRPF 2025

Negócios

Consulta ao 4º lote de restituição do IRPF 2025 começa nesta sexta-feira (22); saiba como fazer

Mais de 1,8 milhão de contribuintes receberão um total de R$ 2,9 bilhões em reembolso

Carol Melo 22 de Agosto de 2025
Caminhão com drogas, armas e toneladas de mercadorias ilegais é apreendida e ao lado, a foto de um cão farejador

Ceará

Caminhão com drogas, armas e duas toneladas de produtos ilegais é apreendido no Ceará

Cães farejadores encontraram drogas em meio a mercadoria

Lucas Monteiro 30 de Julho de 2025
