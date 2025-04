337 canetas de medicamento para diabetes e obesidade são apreendidas no aeroporto de Fortaleza

Uma fiscalização de rotina da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Fortaleza resultou na retenção de duas cargas ilegais de medicamentos em um voo internacional. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (10).

Segundo a Receita, foram encontradas 60 canetas de Mounjaro — medicamento indicado para o tratamento de diabetes do tipo 2 — escondidas nas roupas de um passageiro.

Além disso, a fiscalização identificou outras 277 canetas do mesmo remédio e 20 unidades de Retatrutide — também utilizado no tratamento de diabetes e obesidade — escondidas com outra passageira.

"A ação reflete a eficácia das técnicas de análise de risco utilizadas pela Receita Federal para identificar e interceptar produtos ilegais", resume o órgão.

Por que os remédios foram apreendidos?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em 2023 o uso do Mounjaro no Brasil. No entanto, a entrada do remédio no País é liberada desde que atenda a uma regulamentação específica.

No Brasil, o órgão que controla e fiscaliza o fluxo internacional de bens, mercadorias, pessoas e veículos é a Aduana, da Receita Federal.

Desse modo, como medicamentos são considerados bens e mercadorias, eles também devem ser submetidos ao controle da Receita para entrar no Brasil. Caso o importador traga bens que não atendam exatamente ao que está especificado pelos órgãos anuentes do País, eles serão necessariamente apreendidos.