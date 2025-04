Justiça mantém condenação de ex-militar da Aeronáutica por integrar setor financeiro do PCC no Ceará

Extrai-se dos conteúdos das conversas gravadas que o réu atuava, com certo grau de importância, no núcleo financeiro da organização criminosa (PCC), na função de “Responsável Geral pela Rifa no Estado do Ceará”. Além disso, os trechos de conversas interceptadas comprovam a acusação de integrar o réu referido grupo criminoso, ainda, pela constatação de conversas relacionadas a outras atuações e interesses da facção mencionada, de modo que se tem comprovado nos autos: a) o aparelho celular interceptado pertencia ao réu Marcelo, denominado pelo vulgo de “madruga”; b) o réu não apenas interagia e dialogava com outros membros da facção, como claramente possuía posição de importância dentro do grupo; c) os diálogos interceptados comprovam que o réu definitivamente integra a organização criminosa denominada PCC"

Decisão em 2º Grau