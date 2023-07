Quem é o ex-militar da Aeronáutica responsável por rifas para arrecadar recursos para facção no CE

Um ex-militar da Aeronáutica foi condenado na Justiça do Ceará por participar de facção criminosa, sendo apontado como 'responsável geral' por rifas com intuito de arrecadar recursos para uma facção de origem paulista. Marcelo Inocêncio Cordeiro Justo, também conhecido como 'Madrugada' tem extensa ficha criminal, integrando a lista do Movimento de Apoio ao Sistema Prisional de Réus Multidenunciados (Masp).

Agora, Marcelo Inocêncio foi sentenciado a cumprir 11 anos e um mês de prisão, sendo "incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito", conforme juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Para os magistrados, "o acusado contribuiu fortemente para o cometimento de toda sorte de crimes hediondos, inclusive homicídios e tráfico de drogas, de onde provem a receita principal da organização". Ele nega todas as acusações e fala que "é vítima de perseguição" afirmando ainda que "não tem participação em organização criminosa e "que não foi apresentada nenhuma prova".

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), ao longo da investigação foram realizadas interceptações telefônicas e a partir delas se descobriu a "existência de um grupo que organizava rifas com objetivo de arrecadar recursos para a facção criminosa PCC".

MPCE "Em março de 2019, a autoridade policial da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas deu início à “Operação Fênix”, que visava apurar a atuação de uma organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e outros crimes conexos"

A Polícia Civil apontou que Marcelo Inocêncio Cordeiro Justo integrava o grupo assumindo a função de 'Responsável Geral pela Rifa do Estado do Ceará'.

Nas conversas periciadas viu-se que 'Madrugada' fornecia uma lista com 37 nomes, apelidos, matrículas e telefones de integrantes da facção paulista

"Resta claro que Marcelo Inocêncio Cordeiro Justo atua ativamente na referida organização criminosa, estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade", segundo o MPCE.

A Justiça considera que "a versão trazida pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas constantes nos autos. Ao revés, se mostra como uma mera tentativa de se eximir da aplicação da lei penal, mas sem demonstrar de forma convincente o que está alegando"

HISTÓRICO CRIMINAL

Marcelo Inocêncio responde a vários processos criminais e já tem condenação transitada em julgado. Em 2012, foi condenado na 2ª Vara da Comarca de Caucaia pelo crime de roubo.

A outra condenação veio na 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, "pela prática de delito de roubo perpetrado em 2017, que transitou em julgado no ano de 2018".

Anteriormente, ele já tinha sido condenado por um roubo de cargas em 2008. Na situação, o homem e mais três comparsas interceptaram e roubaram, na BR-116 sentido Crateús, um caminhão com carga de garrafas de bebidas alcoólicas, avaliada em aproximadamente R$ 80 mil. O veículo foi encontrado abandonado, dias depois, mas a mercadoria não foi recuperada.

