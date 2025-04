Oito armas de fogo enviadas do Rio de Janeiro para criminosos em Fortaleza são apreendidas

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, em Fortaleza, oito armas de fogo e 17 carregadores de arma, que vieram do Rio de Janeiro e seriam entregues a criminosos cearenses, na tarde da última sexta-feira (11). Ninguém foi preso.

Segundo a Receita Federal, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .40 e outras 5 pistolas de calibre não identificado, além dos 17 carregadores - de calibres variados.

As armas e munições chegaram em Fortaleza pelo meio terrestre, por meio de um caminhão de uma empresa transportadora, que vinha do Rio de Janeiro. Servidores da Receita e policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) realizaram a abordagem e localizaram o armamento.

Em nota, a Receita Federal ressaltou "a parceria com as instituições policiais no combate ao tráfico de armas, buscando a garantia a segurança da população".

A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência à Receita Federal e à Polícia Militar, via assessoria de comunicação, mas não houve resposta dos órgãos.