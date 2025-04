Polícia do CE prende 14 pessoas e bloqueia R$ 5,1 milhões de facção criminosa no Pirambu

A Polícia Civil do Ceará prendeu 14 pessoas e bloqueou R$ 5,1 milhões de 103 alvos investigados na terceira fase da Operação Cashback, que tenta desarticular um grupo criminoso que atua com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes conexos praticados no bairro Pirambu, em Fortaleza.

O trabalho, realizado na manhã desta terça-feira (15), foi comandado pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD) e pelo Departamento de Recuperação de Ativos (DRA).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), todos os alvos — entre homens e mulheres — estavam no Pirambu. Os suspeitos são investigados por integrar a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), que lucra com o tráfico de drogas na região e pratica outros crimes.

Prisões

Dos 14 presos, sete foram capturados em flagrante por tráfico de drogas, posse de munições, resistência e desacato. Outras cinco pessoas foram presas por cumprimento dos mandados de prisão preventiva por lavagem de dinheiro.

Além disso, outros dois mandados de prisão foram cumpridos em unidades prisionais, contra alvos que já estavam no sistema penitenciário.

Fases da Operação Cashback

A primeira fase da Operação Cashback ocorreu em dezembro de 2023. À época, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em imóveis e de sequestro de bens imóveis, veículos de luxo e outros ativos financeiros, resultando em mais de R$ 3 milhões de bens apreendidos. Os mandados foram cumpridos no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, e em Manaus, no Amazonas.

Na segunda fase, em dezembro do ano passado, a operação bloqueou R$ 125,8 milhões de 77 pessoas físicas e jurídicas. Os alvos estavam no Ceará, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Paraná, em São Paulo, Roraima, Pernambuco, Rondônia, Bahia e Maranhão.