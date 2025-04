Polícia Civil prende grupo suspeito de fraudar empréstimos e sacar FGTS de vítimas no Ceará

Um grupo criminoso de sete pessoas foi preso nesta segunda-feira (28) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por uma série de fraudes bancárias e estelionatos eletrônicos contra clientes de bancos em solo cearense e no estado do Pará.

Os suspeitos realizaram empréstimos fraudulentos, saques indevidos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e abriam diversas contas bancárias em nome das vítimas.

Além dos sete mandados de prisão, efetuados no Ceará, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Região Metropolitana e Belém, no Pará. A ofensiva foi intitulada "Operação Spectre" e teve atuação de policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC)

A primeira fase da força-tarefa teve ainda contas bancárias, com valores milionários, de 24 pessoas físicas e jurídicas bloqueadas, e quatro veículos apreendidos.

Os fatos foram investigados após diversas vítimas abrirem Boletins de Ocorrência (B.Os) relatando os golpes virtuais.

Grupo especializado em fraudes virtuais

Conforme as investigações, os golpistas integram um grupo atuante no Ceará e especializado em fraudes bancárias virtuais. Além dos empréstimos fraudados e dos saques do FGTS, eles abriam contas bancárias que burlavam o reconhecimento facial, e usavam uma técnica chamada "spoofing" para enganar vítimas, com o número telefônico utilizado pelos suspeitos imitando o de instituições bancárias.

As sete pessoas capturadas vão responder por crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e organização criminosa.

Um dos suspeitos ainda foi autuado em flagrante por falsificação de documentos, pois foi descoberto que ele comandava uma espécie de laboratório de falsificação.