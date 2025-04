Policial militar demitido é baleado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

Um ex-policial militar do Ceará, demitido da corporação no ano passado, foi baleado em uma via pública do bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na tarde do último sábado (26).

O agente, identificado como Allyson Lopes de Sousa, foi socorrido para uma unidade hospitalar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou informações sobre as possíveis motivações do crime e suspeitos, nem sobre o estado de saúde do ex-policial.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia do 7º Distrito Policial.

Segundo informações do Portal da Transparência do Estado, Allyson foi admitido na PMCE em 2019. No entanto, o soldado e outro agente foram demitidos da corporação em 2024.

A dupla foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por homicídio e tentativa de homicídio contra uma dois homens, primos, em 2020, que trafegavam em uma moto no Eusébio a caminho de uma casa de praia.

Caso pendente de julgamento

Conforme a denúncia, os soldados Samuel Carvalho e Silva e Alysson Lopes de Sousa dispararam entre dois e três tiros contra Marcos Aurélio dos Santos da Silva, que morreu no local, e Pedro Henrique dos Santos Pereira, que sobreviveu. Os PMs não prestaram socorro.

O parecer da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para definir a punição considerou que os agentes tiveram ações incompatíveis com suas funções.

Ao acolher a denúncia, em fevereiro deste ano, a Justiça cearense considerou que " a peça acusatória está lastreada em razoável suporte probatório e encontra-se pautada no inquérito policial que aponta para que a possibilidade de autoria seja atribuída aos réus, fatos que devem ser esclarecidos em sede de instrução penal qualificada".

A audiência de Instrução e Julgamento do caso está marcada para a manhã do dia 26 de agosto de 2025.

Denúncias sobre os disparos

Informações sobre os disparos contra o ex-PM podem ser enviadas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181.

Os dados também podem ser encaminhados para o telefone (85) 3101-2232, 7° Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.