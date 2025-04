20 torcedores são detidos pela PM por briga antes de jogo entre Ceará e São Paulo neste sábado

Vinte torcedores foram detidos pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), na tarde deste sábado (26), nas proximidades da Arena Castelão, em Fortaleza, por envolvimento em brigas antes do jogo entre Ceará e São Paulo. Os times se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro.

As torcidas se encontraram em um dos portões de entrada do Estádio e os torcedores entraram em confronto. A ocorrência foi antes do início da partida marcada para às 18h30.

Conforme a Polícia Militar do Ceará, os suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia da Arena Castelão.

Legenda: Torcedores detidos na Delegacia da Arena Castelão Foto: Divulgação Polícia Militar do Ceará

Vídeos feitos no local mostram homens com camisas dos dois times envolvidos na briga. Em outro momento, os torcedores foram flagrados arremessando objetos em direção à polícia que revidou com bombas de efeito moral.

O conflito foi dispersado pelo efetivo do BPChoque em seguida e 20 suspeitos foram conduzidos.

