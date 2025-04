Ceará x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e São Paulo entram em campo neste sábado (26), às 18h30, pela sexta rodada do Brasileirão Série A. As duas equipes somam sete pontos em cinco jogos na competição e precisam da vitória para encostar nas primeiras colocações. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense, onde o Vozão defende uma invencibilidade de 24 jogos.

Veja também Jogada A provável escalação do Ceará contra o São Paulo no Brasileirão Jogada São Paulo terá desfalques de titulares contra o Ceará no Brasileirão; veja provável escalação Jogada Árbitro Fifa Anderson Daronco apita Ceará x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Jogada Pedro Raul dependência? Elenco do Ceará é suficiente para Série A? Jogada do Vozão #13

O Ceará quer retomar o caminho das vitórias depois de perder por 1 a 0 para o Bahia, na última rodada. Apesar do confronto marcado pela decisão da arbitragem, o time alvinegro já virou a página e fez promoção de ingressos para o duelo diante do São Paulo. Em cinco jogos na Série A, a equipe de Léo Condé soma sete pontos com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o São Paulo tem a mesma pontuação e, junto de Flamengo e Palmeiras, é uma das equipes que não foi derrotada na Série A. Na última rodada, o time de Zubeldia bateu o Santos por 2 a 1, no Morumbi. Pela Libertadores, o tricolor paulista venceu o Libertad-PAR por 2 a 0, fora de casa.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão no streaming do Prime Vídeo, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNO NO VOVÔ

Para enfrentar o tricolor paulista, o Ceará não terá Fabiano Souza, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Ramos deve assumir a titularidade na lateral-direita. O português vai para sua sétima partida no ano, sendo a terceira como titular.

Outras ausências são por conta de lesões. Fernando Miguel deve iniciar na meta alvinegra, já que Bruno Ferreira trata lesão no quadril e deve ficar de fora até a parada do Brasileirão. No duelo contra o Bahia, Aylon sentiu desconforto e teve que ser substituído.

Por outro lado, o time alvinegro tem o retorno de Matheus Bahia, que por força de contrato, não pode enfrentar o Esquadrão Tricolor. Já retornando de lesão, Pedro Henrique pode aparecer na onzena inicial ao lado de Galeano e Pedro Raul.

SÃO PAULO E SUA INVENCIBILIDADE

Quem quer estragar a festa alvinegra no Castelão é o tricolor paulista, que vem numa sequência de oito jogos sem derrota na temporada. O dado abrange partidas pela Série A e Libertadores, com três vitórias e cinco empates. Os dois últimos a sofrer nas mãos do tricolor foram Santos e Libertad-PAR.

No elenco, o centroavante André Silva chega com moral depois de marcar três gols nos últimos três jogos. O jogador, que fez carreira no futebol português, ganhou mais oportunidades depois da lesão de Calleri. Ele soma, no total, oito gols e é o artilheiro do time são paulino, seguido por Ferreirinha, com cinco, Lucas Moura, Luciano e Calleri, com três gols marcados cada.

A lista de ausências no tricolor é longa e conta com Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Arboleda e Calleri, entregues ao departamento médico. Diante das baixas, o técnico argentino vem com o time bem modificado para encarar o Ceará no Castelão.

Contestado por parte da torcida, Luis Zubeldia completou, neste mês, um ano à frente da equipe. O treinador argentino foi campeão da Sul-americana de 2023, quando comandava a LDU-EQU, e derrotou o Fortaleza na decisão. Com 44 anos, ele já passou por Racing e Lanus, da Argentina, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellin-COL, Alaves-ESP e Cerro Porteño-PAR.

VOVÔ E O TRUNFO EM CASA

Dentro de casa, o Vovô quer repetir a dose que fez diante de Grêmio e Vasco, pela Série A. O time de Porangabuçu defende uma invencibilidade de 24 jogos na capital cearense, com um recorte de 21 vitórias e 3 empates.

A última vez que Léo Condé e seus comandados saíram de campo derrotados no Castelão ou PV, foi dia 17 de agosto de 2024, contra o Mirassol, ainda pela Série B. Apesar do resultado negativo contra o Bahia, a nação alvinegra irá lotar o Gigante da Bia Vista, com mais de 35 mil torcedores garantidos para o duelo.

O Ceará terá oito jogos até a parada para o Mundial de Clubes, cinco deles dentro de casa. O calendário tem duelos pelo Brasileirão e Copa do Brasil, já que a CBF ainda não definiu a data da partida contra o Sampaio Correa, pela Copa do Nordeste.

No último jogo em casa, Pedro Raul marcou os dois gols da vitória sobre o time cruzmaltino. O atleta puxa a artilharia alvinegra com nove gols marcados, seguido por Pedro Henrique, Galeano, Aylon e Fernandinho, com quatro gols cadda.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

São Paulo: Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldia.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X SÃO PAULO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 26/04/25 (sábado)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Árbitro Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)