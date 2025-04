Com aval do Governo, Ceará e Fortaleza terão próximos jogos no Castelão com intervalo menor de 66h; entenda

As partidas Fortaleza x Internacional e Ceará x Vasco, pela Série A do Brasileirão 2025, estão mantidas para a Arena Castelão nas datas e horários originais após uma exceção à portaria nº 009/2025 da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), que estabelece o intervalo mínimo de 66 horas entre jogos realizados na Arena Castelão.

A informação foi confirmada por Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, em publicação feita no início da tarde desta terça-feira (8). Na postagem, o gestor afirma que conversou com Rogério Pinheiro, secretário de Esportes do Governo do Ceará, e que ambos acertaram a exceção à portaria, mantendo jogos sem mudança.

Sobre a cessão do Castelão num intervalo menor que 66h entre as partidas, estabelecido em portaria, falei há pouco com nosso secretário Rogério, da Sesporte. Para atender Ceará e Fortaleza, que jogarão em intervalo de 49h, será aberta exceção, inclusive prevista na mesma portaria. Chagas Vieira Secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará

Fortaleza x Internacional está marcado para domingo (13), às 20h, e Ceará x Vasco para terça-feira (15), às 21h30, resultando em um intervalo de 49 horas e 30 minutos. Os dois clubes estavam em contato com a Sesporte para solucionar a situação, argumentando que trata-se de uma situação de caráter excepcional e justificado.

A portaria nº 009/2025 da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), que estabelece o intervalo mínimo de 66 horas entre jogos realizados na Arena Castelão, tem o objetivo de preservar a qualidade do gramado do estádio diante do número de partidas realizadas na praça esportiva. A medida entrou em vigor em 25 de fevereiro de 2025.