São Paulo x Santos pela Série A do Campeonato Brasileiro: onde assistir, palpites e escalações

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo (20) pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

O Tricolor está em 17º com 4 pontos e empatou todos os jogos que fez na Série A até então. No último, ficou no 2x2 com o Botafogo, no Nilton Santos, pela 4ª rodada.

Já o Santos, vem de boa vitória diante do Atlético Mineiro na Vila Belmiro por 2 a 0 e está na 14ª colocação, também com 4 pontos.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO:

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Ferraresi; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Luciano (Alves) e Enzo Díaz; Lucas Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldia

SANTOS:

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Rollheiser; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cesar Sampaio (Interino)

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)