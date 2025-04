Rebecca e Carol Solberg são vice-campeãs da etapa de Brasília do Circuito Mundial de vôlei de praia

A cearense Rebecca e a parceira Carol Solberg ficaram com a prata na etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla brasileira foi vencida por 2 sets a 0 (20-22/19-21) pelas americanas Kristen Nuss e Taryn Brasher, neste domingo (20). Ana Patrícia e Duda, atuais campeãs olímpicas, levaram o bronze.

Este foi o quarto pódio do time em quatro meses de formação. A final foi a mesma da etapa do México, quando as brasileiras conquistaram o primeiro ouro da nova dupla. A dupla foca na preparação para Los Angeles 2028.

Veja também Jogada Rebecca e Carol conquistam ouro em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

O jogo

Carol/Rebecca oscilou no início do set e chegou a ver as adversárias abrirem quatro pontos. Carol teve ótima passagem pelo saque, com boas defesas de Rebecca e conseguiram virar o marcador. Mas as adversárias viraram no placar e venceram a parcial por 20 a 22.

As americanas saíram com cinco pontos de vantagem no 2º set, mas a dupla brasileira marcou seis seguidos e virou o placar para 8-9. Nuss e Brasher mais uma vez reagiram. Carol usou bem o bloqueio enquanto a cearense fez boas defesas. O time brasileiro ainda contou com erros adversários para encostar, mas não conseguiu evitar a vitória adversária, que fechou o jogo com 21 a 19.

A próxima etapa da competição será entre os dias 30 de abril e 4 de maio, em Valencia, na Espanha.