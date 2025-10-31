Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de Verena e Kyce, vôlei de praia

Jogada

Verena e Kyce derrotam campeãs olímpicas e conquistam etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A dupla do BNB venceu as atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia para levar a 4ª etapa do campeonato

Samir de Carvalho* 20 de Maio de 2025
jogadoras

Jogada

Rebecca e Carol Solberg são vice-campeãs da etapa de Brasília do Circuito Mundial de vôlei de praia

Brasileiras foram derrotadas por 2 sets a 0

Crisneive Silveira 20 de Abril de 2025
imagem mostra jogadoras

Jogada

Rebecca e Carol conquistam ouro em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Atletas derrotaram dupla americana por 2 sets a 0, no México

Redação 31 de Março de 2025

Jogada

Dupla do Ceará no Vôlei de Praia, Mateus e Adelmo conquista bronze no Circuito Sul-Americano

Competição aconteceu em Rancagua, no Chile, entre os dias 7 e 9 de março

Redação 10 de Março de 2025
Mateus e Adelmo

Jogada

Dupla de Vôlei de Praia do Ceará é vice no Circuito Brasileiro e visa Olimpíadas de 2026

A dupla conquistou duas medalhas de prata e duas de bronze

Hugo Eduardo 29 de Novembro de 2024
imagem mostra volei

Jogada

Destaque nas Olimpíadas, veja onde praticar vôlei de quadra e de praia no Ceará

Estado é celeiro de talentos nas duas modalidades

Crisneive Silveira 13 de Agosto de 2024

Jogada

Duda e Ana Patrícia serão as porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paris

Dupla campeã olímpica no vôlei de praia foi escolhida após campanha invicta na França

Diário do Nordeste / COB 11 de Agosto de 2024

Jogada

Ana Patrícia e Duda conquistam o Ouro no Volei de Praia!

As brasileiras venceram Melissa e Brandie do Canadá

Agência Estado e Diário do Nordeste 09 de Agosto de 2024
Brasil

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta sexta-feira (9)

Confira a agenda desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 09 de Agosto de 2024

Jogada

Duda e Ana Patrícia vencem e estão na final do vôlei de praia nas Olimpíadas

As brasileiras, venceram todos os seus jogos e disputam o ouro na sexta-feira

Vladimir Marques 08 de Agosto de 2024
1 2 3