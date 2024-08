Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 desta sexta-feira (9)

A sexta-feira (9) vai ser de disputa por medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Isaquias Queiroz busca sua premiação na canoagem. Já no atletismo teremos Alison dos Santos nos 400m com barreiras. No vôlei de praia as brasileiras Duda e Ana Patrícia brigam pelo ouro. Confira a agenda completa.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (9)

Maratona aquática (masculino 10km)

2h30min - Guilherme Costa

Taekwondo (até 67kg feminino)

4h10min - Caroline Santos

Taekwondo (até 80kg masculino)

4h46min - Henrique Marques

Ginástica rítmica (conjunto geral)

5h - Brasil

Wrestling (repescagem 57kg masculino)

6h - Giullia Penalber

Atletismo (revezamento 4x400m masculino)

6h05min - Brasil

Canoagem velocidade (C1 1000m)

6h30min - Isaquias Queiroz

8h50min - Final

Ginástica ritmica (individual geral)

9h30min - Bárbara Domingos

Levantamento de peso (71kg feminino)

14h30min - Amanda Schott

Salto triplo (final masculina)

15h13min - Almir Júnior

Atletismo (final 400m com barreiras)

16h45min - Alison dos Santos

Vôlei de praia (final feminina)