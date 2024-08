Vôlei de praia nas Olimpíadas 2024: acompanhe Brasil x Canadá nesta sexta

Ana Patrícia e Duda venceram as australianas Mariafe e Clancy no tie-break e garantiram vaga na final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos. Na briga pelo ouro, elas vão encarar Melisse e Brandie, do Canadá. O duelo será nesta sexta-feira (9), a partir das 17h30 (de Brasília), na quadra principal do Estádio Torre Eiffel, em Paris.

Única dupla brasileira a chegar a esta fase da competição, elas já têm medalha garantida. Número 1 no ranking mundial, as brasileiras vão enfrentar as canadenses na disputa pelo ouro. Em Tóquio 2020, o Brasil encerrou a competição sem medalhas na modalidade.

Referência na modalidade, o Brasil tem sete medalhas no vôlei de praia feminino na história das Olimpíadas. Sandra Pires e Jaqueline Silva conquistaram o primeiro ouro, além da prata com Mônica e Adriana Samuel. Nas edições seguintes, as duplas brasileiras conquistaram mais três pratas e dois bronzes.

SERVIÇO

Final Vôlei de praia

Data: 09/08, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Torre Eiffel, em Paris (FRA)