CBF encerra negociações e Ancelotti não será o técnico da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encerrou as negociações com Carlo Ancelotti e o italiano não será mais o treinador da Seleção Brasileira. Decisão da entidade brasileira se deu após recusa do Real Madrid em liberar o técnico pagando o valor da multa da rescisória. A informação é do ge.

O técnico que é o maior campeão da história da Champions League com 5 títulos, esperava receber o valor referente à multa por parte do Real Madrid quando soube que não continuaria no comando do time merengue para próxima temporada. Entretanto, ao ver a negociação do comandante com a CBF, o presidente da equipe espanhola Florentino Pérez comunicou que só rescindiria o contrato de graça, não tendo que pagar o valor da multa. Por isso, o acordo verbal entre as partes divulgado nesta segunda-feira (28) melou.

Com o fim das negociações com Carlo Ancelotti, Jorge Jesus passa a ser o plano A e nome favorito para assumir a Seleção Brasileira.

* Sob supervisão de Vladimir Marques