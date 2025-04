Artilheiro, Lucero volta a marcar pelo Fortaleza após um mês; veja lista de gols do atacante em 2025

O atacante Juan Martín Lucero voltou a balançar as redes pelo Fortaleza após um mês. O jogador marcou o gol de empate do Leão do Pici contra o Retrô na estreia da Copa do Brasil, nesta terça-feira (29), na Arena de Pernambuco. O camisa 9 não balançava as redes desde o dia 29 de março.

Lucero entrou aos 19 minutos do segundo tempo no lugar de Kervin Andrade. O gol de empate do time comandado por Juan Pablo Vojvoda veio aos 42 minutos. Apesar de não estar numa boa fase, o jogador segue como artilheiro da equipe nesta temporada com oito gols marcados.

O argentino de 33 anos não balançava as redes adversárias desde o dia 29 de março, na estreia do Fortaleza no Brasileiro. Na ocasião, a equipe venceu o Fluminense por 2 a 0 com tentos dele e de Tinga.

O Leão do Pici volta a campo na sexta-feira (2), quando visita o São Paulo. O duelo, válido pela sétima rodada da Série A, será às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Legenda: Fortaleza empata com o Retrô em 1 a 1. Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

GOLS DE LUCERO EM 2025:

Cearense

Fortaleza 7 - 0 Cariri (2)

Fortaleza 1 - 2 Ceará

Fortaleza 1 - 0 Ferroviário

Copa do Nordeste

Fortaleza 2 - 0 Moto Club

Fortaleza 1 - 2 Vitória

Brasileirão

Fortaleza 2 - 0 Fluminense

Copa do Brasil

Retrô 1 - 1 Fortaleza