Internacional x Bragantino pela Série A: acompanhe em tempo real

Equipes se enfrentam pela 38ª rodada do torneio nacional

Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:41)
Legenda: Vitória x São Paulo se enfrentam pela 38ª rodada da Série A
Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Internacional x Bragantino se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (7), pela 38ª rodada do torneio continental. O jogo será às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

ONDE ASSISTIR

A partida Internacional x Bragantino, pela Série A, terá transmissão do Premiere.

FICHA TÉCNICA

  • Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

  • Horário: 16h

  • Data: 07/12/2025

