Internacional x Bragantino pela Série A: acompanhe em tempo real
Equipes se enfrentam pela 38ª rodada do torneio nacional
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:41)
Internacional x Bragantino se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (7), pela 38ª rodada do torneio continental. O jogo será às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ACOMPANHE EM TEMPO REAL
ONDE ASSISTIR
A partida Internacional x Bragantino, pela Série A, terá transmissão do Premiere.
FICHA TÉCNICA
-
Competição: Série A do Campeonato Brasileiro
-
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
-
Horário: 16h
-
Data: 07/12/2025
Assuntos Relacionados