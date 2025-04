Retrô x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Estreando na Copa do Brasil, o Fortaleza vai enfrentar o Retrô pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, na Arena Pernambuco, em Recife (PE), nesta terça-feira (29), às 19h. O Tricolor de Aço embarcou pela segunda vez à capital pernambucana em um intervalo de dois dias, após jogar contra o Sport no último sábado (26), pela Série A e empatar sem gols, com lance polêmico de gol não marcado.

O Retrô disputa a Série C do Brasileirão e venceu a primeira partida contra o Figueirense por 2 a 1 na última rodada, jogando em casa. Na Copa do Brasil, o vice-campeão estadual superou o Jequié (BA), na primeira fase e o Atlético-GO na segunda, por pênaltis. Contra equipes cearenses, são sete jogos, com cinco vitórias: duas contra Crato e Pacajus e uma contra o Icasa, um empate com o Fortaleza e uma derrota para o Icasa.

O Fortaleza estreia na competição por estar na Libertadores e ingressar a partir da fase 3. O Leão do Pici está há 30 dias sem vencer, desde que abriu a Série A com vitória contra o Fluminense por 2 a 0 no dia 29 de março. Nos últimos dez jogos, essa foi também a única vitória tricolor, com três derrotas e seis empates. Como visitante, são sete jogos sem vencer, sendo a última vez no dia 4 de fevereiro, contra o Sport, pela Copa do Nordeste.

No retrospecto, a única vez que esse duelo aconteceu foi no dia 14 de março de 2024, pela 2ª fase da Copa do Brasil e terminou em um empate sem gols. A decisão para definir quem passaria para a próxima fase foi para a marcação de pênaltis, terminando em 3 a 2 para o Tricolor.

COMO CHEGA O RETRÔ

O técnico Milton Mendes comandará o primeiro jogo à frente do Retrô na Copa do Brasil. O treinador conseguiu o primeiro tento à frente do grupo contra o Figueirense. É a primeira vez dos pernambucanos na terceira fase da Copa do Brasil.

O grupo há seis lesionados: Luiz Henrique, com uma entorse no tornozelo; Fabinho, com uma fratura na fíbula; Sávio tratando o reto femural; o Mascote está com um estiramento de Ligamento Colateral Medial (LCM); Paulo Ricardo no pós-operatório de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e Darley em recuperação de dores no joelho.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, relacionou 25 atletas para a viagem que só termina no próximo sábado (3). O itinerário será de chegar até Recife, jogar a partida, depois viajar para São Paulo, onde vai jogar contra o São Paulo pela Série A.

Na lista de atletas, há retornos do zagueiro David Luiz, no processo de concussão, do volante Martínez, que estava com desconforto muscular na coxa esquerda e do atacante Marinho, recuperado de um edema muscular no adutor da coxa direita. Nas ausências, há os atletas que seguem no DM: o zagueiro Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), o atacante Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda) e o volante Rodrigo (condicionamento físico). Além deles, não viajaram Eduardo Salvador (goleiro), Tinga (lateral-direito), Diogo Barbosa (lateral-esquerdo), Felipe Jonatan (lateral-esquerdo), Pedro Augusto (volante),Lucca Prior (volante), Dylan Borrero (atacante) e Caio Wesley (atacante).

Confira a lista completa:

Goleiros: João Ricardo, Brenno, Magrão

Zagueiros: Gustavo Mancha, Titi, David Luiz, Kuscevic, Gaston Ávila

Laterais: Eros Mancuso, Bruno Pacheco

Volantes: Bruninho, Lucas Sasha, Pol Fernández, Zé Welison, Rosseto

Meias: Martinez, Calebe, Pochettino, Kervin

Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Deyverson, Lucero, Marinho, Yago Pikachu

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Retrô: Volpi; Eduardo Porto, Rayan, Claudinho, Salomão; Gledson, Jonas, Fernandinho; Radsley, Maycon Douglas, Fialho. Técnico: Milton Mendes

Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, Gustavo Mancha, Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Lucas Sasha, Calebe, Bruno Pacheco; Allanzinho, Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RETRÔ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª fase da Copa do Brasil (Jogo de Ida)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Data: 29/04/2025 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)