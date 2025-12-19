Presidente do Icasa detalha repasse da CBF: metade será usado para pagar serviços advocatícios

Presidente do Icasa, Celso Pontes explicou, em entrevista ao Jogada 3º Tempo, na Verdinha FM 92.5, a situação da indenização recebida pelo clube, paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em conta judicial, a entidade do futebol nacional depositou R$ 80,9 milhões, mas ainda precisa quitar R$ 3,9 milhões. O dirigente explica que metade do valor vai para custear o processo.

Celso explica que dos 84 milhões, R$ 9,5 milhões foram custos advocatícios do processo, pagos pela CBF. Assim, na teoria, ficam R$ 75 milhões para o clube, como a perícia judicial havia definido. No entanto, o Verdão precisa ainda quitar os honorários dos advogados do próprio Icasa, o que corresponde a 30% do valor, cerca de R$ 22 milhões de reais.

“O Icasa entrou com três ações. R$ 18 milhões, que era o que a CBF ia pagar ao clube na série A do Brasilerio de 2014. O Icasa também pediu à Justiça que a entidade pagasse renda e patrocínio. O Icasa ganhou as duas primeiras. E vai ter que pagar aos advogados. De advogado, para ficar claro, 9 milhões e meio da CBF, com mais 22 milhões do advogados, mais 8 milhões da causa que o Icasa perdeu”, explicou o dirigente.

Assim, do valor destinado ao clube, praticamente metade vai para advogados. Celso Pontes reforça ainda que o dinheiro em conta judicial será destinado a pagar também todas as dívidas do Verdão do Cariri. Há uma estimativa do valor real que ficará para o Icasa, no entanto, não o dirigente preferiu não revelar.

“Novas ações entraram. Tem 142 cláusulas trabalhistas em dois anos. Na época, o gestor daqui mandava todos os jogadores, o pessoal da comissão, todos entrarem na Justiça. E, o pior de tudo, correu tudo à revelia. O Icasa recebeu um bom dinheiro. Mas a gente só sabe quanto sobra para o clube depois que a justiça pagar todas as causas dos processos”, detalhou.

“Eu não gostaria de falar (quanto vai restar para o Icasa) agora porque não é o valor real. Só saberemos depois que a Justiça passar para a conta do Icasa. No momento, a gente tem uma ideia, mas é uma coisa que você vai falar e pode ser cobrado”, completou.

O QUE PODE SER FEITO COM O VALOR A SER RECEBIDO?

“Primeiro, nós temos um CT que realmente precisa de melhorias. O Praxedão, o CT do clube, a gente tem que reestruturar. Existe uma cobrança muito grande com relação ao Icasa voltar à elite do cearense. Como presidente, a gente precisa pensar na estrutura e dentro de campo”, ressaltou.

“Não é só subir para a Série A. Pretendo deixar o Icasa numa situação boa. Do que sobrar para o clube, vai ser usado dessa maneira. Pelo que o Icasa vem passando nesses 10, 11 anos… Vai melhorar bastante a estrutura e o time vai voltar à primeira divisão do Cearense”, completou.

PREPARAÇÃO PARA A SÉRIE B DO CEARENSE

“Já tenho um projeto pronto emergencial. Nós temos que melhorar o gramado e a estrutura. Nós não temos alojamento, pelo menos uma condição de vestiário, para ser melhor, tudo isso tem que ser rápido para o cearense. Tudo isso já iniciamos aí os contatos”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: