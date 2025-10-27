Diário do Nordeste
Perícia define valor milionário que CBF terá que pagar ao Icasa

Laudo foi enviado ao clube e seguirá para a CBF, que pode contestar a quantia

Escrito por
Brenno Rebouças e Fernanda Alves brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:56)
Jogada
Legenda: Verdão terá muitos descontos do valor por honorários advocatícios e dívidas trabalhistas
Foto: Thais Jorge/SVM

A diretoria do Icasa recebeu da perícia judicial o valor de indenização que tem a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o laudo enviado ao clube, a entidade que rege o futebol nacional precisa pagar R$ 75 milhões ao Verdão do Cariri.

A CBF ainda será notificada e pode contestar o valor, apesar de já ter sido condenada de forma definitiva no processo. Caso o faça, o pagamento do montante ainda pode demorar alguns meses. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo presidente do Icasa, Celso Pontes.

Se o time caririense de fato receber o valor apontado pela perícia, pelo menos R$ 22,5 milhões serão descontados, referente a honorários de advogados, que são de 30% do valor da causa. Além disso, o Icasa possui muitas dívidas trabalhistas, que também devem ser descontadas, uma vez que o valor deve ser depositado em uma conta judicial.

A indenização se refere ao dano material sofrido pelo clube em 2013, quando não subiu para a Série A do Brasileiro por um erro da CBF. O processo se arrastava desde 2018 na justiça comum e foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o Verdão teve parecer favorável.

O Sistema Verdes Mares procurou a assessoria da CBF em setembro, quando o Icasa ganhou o processo de forma definitiva, mas a entidade não se posicionou.

O processo

O dano material reclamado pelo Icasa se refere a escalação irregular do jogador Luan Niezdzielski, que na época era atleta do Figueirense, em uma partida contra o América-MG. Ele estava suspenso, mas jogou e por isso colocou o time de Santa Catarina em condição irregular. 

O Verdão ingressou na justiça desportiva, solicitando a perda de pontos da equipe catarinense, pois havia ficado apenas um ponto atrás do Figueirense, que ficou em 4º lugar, a última posição que dava acesso à elite do futebol nacional para 2014. O caso acabou prescrevendo e anos depois o Icasa buscou a justiça comum.

 
