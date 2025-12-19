Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará avança pela permanência de volante Zanocelo, do Santos

O atleta estava emprestado ao clube até o fim de 2025

Escrito por
Alexandre Mota e Daniel Farias jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:22)
Jogada
Legenda: Zanocelo tem contrato com o Santos até o fim de 2027
Foto: divulgação / Ceará

A diretoria do Ceará trabalha para a permanência do volante Vinícius Zanocelo, do Santos. O atleta estava emprestado ao Vovô até o fim de 2025 e agradou ao departamento de futebol, que avançou nas tratativas para a permanência do meio-campo de 24 anos, que também gostou do clube e da cidade.

Assim, a tentativa é de assegurá-lo para a temporada de 2026, com aval do técnico Mozart. Além do time, outras equipes também demonstraram interesse no mercado, a exemplo do Vitória-BA.

A passagem por Porangabuçu foi iniciada em agosto. Se firmando como titular na reta final da Série A, o atleta participou de 15 jogos, com um gol marcado. Na carreira, acumula passagens também por Fortaleza, Ferroviária-SP, Ponte Preta e Estoril, de Portugal. O vínculo no Peixe é até 2027.

Dos nomes que estavam emprestados ao Ceará, o único que tem uma negociação para seguir no elenco é Zanocelo. Internamente, o clube entende que tem uma boa espinha dorsal para Série B.

Assuntos Relacionados
Zanocelo em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará avança pela permanência de volante Zanocelo, do Santos

O atleta estava emprestado ao clube até o fim de 2025

Alexandre Mota e Daniel Farias Há 21 minutos

Jogada

Ceará anuncia saída de quatro profissionais e inicia reformulação para 2026

Alvinegro vai disputar quatro competições em 2026

Redação 18 de Dezembro de 2025
jogador

Jogada

América de Cali quer Yeison Guzmán por empréstimo junto ao Fortaleza

Jogador de 27 anos teve pouco espaço no Tricolor do Pici

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 18 de Dezembro de 2025
Foto em plano detalhe da taça da Libertadores

Jogada

Bahia e Botafogo conhecem adversários na pré-Libertadores de 2026; veja chaveamento

Os clubes são os únicos representantes brasileiros nesta etapa

Alexandre Mota 18 de Dezembro de 2025
Montagem com Lionel Messi e Lamine Yamal chamando para Argentina x Espanha

Jogada

Argentina e Espanha duelam em torneio antes da Copa do Mundo de 2026; veja detalhes

Evento reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América

Redação 18 de Dezembro de 2025
Foto de Lucero, atacante do Fortaleza

Jogada

Agente de Lucero revela propostas pelo atacante do Fortaleza: ‘bastante procura’

Centroavante argentino tem o desejo de permanecer atuando no futebol brasileiro

Daniel Farias 18 de Dezembro de 2025