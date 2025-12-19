Ceará avança pela permanência de volante Zanocelo, do Santos

A diretoria do Ceará trabalha para a permanência do volante Vinícius Zanocelo, do Santos. O atleta estava emprestado ao Vovô até o fim de 2025 e agradou ao departamento de futebol, que avançou nas tratativas para a permanência do meio-campo de 24 anos, que também gostou do clube e da cidade.

Assim, a tentativa é de assegurá-lo para a temporada de 2026, com aval do técnico Mozart. Além do time, outras equipes também demonstraram interesse no mercado, a exemplo do Vitória-BA.

A passagem por Porangabuçu foi iniciada em agosto. Se firmando como titular na reta final da Série A, o atleta participou de 15 jogos, com um gol marcado. Na carreira, acumula passagens também por Fortaleza, Ferroviária-SP, Ponte Preta e Estoril, de Portugal. O vínculo no Peixe é até 2027.

Dos nomes que estavam emprestados ao Ceará, o único que tem uma negociação para seguir no elenco é Zanocelo. Internamente, o clube entende que tem uma boa espinha dorsal para Série B.