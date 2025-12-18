Lucas Mugni tem acerto com time da Libertadores e deve deixar o Ceará, diz jornalista
O meia argentino tinha contrato com o Vovô até o final e 2025 e não renovou
Meia do Ceará, Lucas Mugni tem acerto verbal com o Mirassol e deve deixar o Vovô. O camisa 10 do Alvinegro assinará contrato com a equipe paulista nos próximos dias e vai reforçar o time na Copa Libertadores de 2026. A informação foi dada pelo jornalista César Luis Merlo, do UOL, e confirmada pelo Jogada.
Ainda segundo apuração do UOL, o contrato de Mugni com o Leão será de um ano, com opção de renovação por mais dois, caso as metas estabelecidas em contrato sejam cumpridas.
No Brasil, Mugni vai para o seu quinto clube. O atleta, de 33 anos, já atuou por Flamengo, Sport, Bahia e Ceará.
