Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

Depois de confirmar sua saída do Ceará, o meio-campista Lourenço foi anunciado pelo Goiás para a temporada de 2026. O atleta, de 28 anos, é um dos primeiros reforços anunciados pelo Esmeraldino para a disputa da Série B do ano que vem.

Com a camisa alvinegra, Lourenço conseguiu o bicampeonato cearense e o acesso para a Série A. Ao todo, foram 98 jogos, com 9 gols marcados e 7 assistências dadas. O atleta perdeu espaço entre os titulares neste ano, mas continuou sendo peça que entrava no segundo tempo.

Lourenço fazia parte da lista de seis jogadores que encerram seus contratos com o Ceará ao final de 2025. O jogador volta a atuar em Goiânia, onde defendeu as cores do arquirrival do Goiás, Vila Nova, em 2023. Com o time colorado, o atleta atuou em 51 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências dadas.

Legenda: O meio-campista Lourenço chegou em 2024 no Ceará Foto: Arte Jogada

CALENDÁRIO DO ESMERALDINO

O Goiás estreia na temporada dia 11 de janeiro, às 16h, contra o Goiatuba, dentro de casa. O time esmeraldino tem oito confrontos na primeira fase do Campeonato Goiano de 2026. A Série B, que o time goiano e o Ceará irão disputar, tem início marcado para março.