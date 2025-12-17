Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

Em duas temporadas, o meio-campista atuou em 98 jogos pelo Vozão

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 16:29)
Jogada
Legenda: Lourenço já vestiu a camisa do Vila Nova, arquirrival do Goiás
Foto: Reprodução Arte Goiás EC

Depois de confirmar sua saída do Ceará, o meio-campista Lourenço foi anunciado pelo Goiás para a temporada de 2026. O atleta, de 28 anos, é um dos primeiros reforços anunciados pelo Esmeraldino para a disputa da Série B do ano que vem.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que têm contrato

teaser image
Jogada

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis a Mozart; veja nomes e posições

teaser image
Jogada

Em fim de contrato, Lourenço não fica no Ceará para 2026

Com a camisa alvinegra, Lourenço conseguiu o bicampeonato cearense e o acesso para a Série A. Ao todo, foram 98 jogos, com 9 gols marcados e 7 assistências dadas. O atleta perdeu espaço entre os titulares neste ano, mas continuou sendo peça que entrava no segundo tempo. 

Lourenço fazia parte da lista de seis jogadores que encerram seus contratos com o Ceará ao final de 2025. O jogador volta a atuar em Goiânia, onde defendeu as cores do arquirrival do Goiás, Vila Nova, em 2023. Com o time colorado, o atleta atuou em 51 partidas, com 5 gols marcados e 3 assistências dadas.

Lourenço números pelo ceará
Legenda: O meio-campista Lourenço chegou em 2024 no Ceará
Foto: Arte Jogada

CALENDÁRIO DO ESMERALDINO

O Goiás estreia na temporada dia 11 de janeiro, às 16h, contra o Goiatuba, dentro de casa. O time esmeraldino tem oito confrontos na primeira fase do Campeonato Goiano de 2026. A Série B, que o time goiano e o Ceará irão disputar, tem início marcado para março. 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Lourenço é anunciado pelo Goiás

Jogada

Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

Em duas temporadas, o meio-campista atuou em 98 jogos pelo Vozão

Samuel Conrado Há 1 hora
Brítez, zagueiro do Fortaleza, como capitão na Era Palermo

Jogada

Brítez, zagueiro do Fortaleza, recebe alta após cirurgia pulmonar

Atleta passou por uma cirurgia pulmonar para a retirada de líquidos

Fernanda Alves Há 1 hora
Lucas Gazal, zagueiro, na apresentação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza e Atlético-GO negociam renovação de empréstimo do zagueiro Lucas Gazal

As duas equipes conversam sobre a situação, incluindo um processo de troca dos atletas por empréstimo

Fernanda Alves e Samir de Carvalho* Há 1 hora
Icasa recebe indenização

Jogada

Icasa recebe mais de R$ 80 milhões da CBF em indenização

Valor está em conta judicial e ainda serão descontadas dívidas

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Eros Mancuso, do Fortaleza

Jogada

Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso entra na mira de gigante argentino

No futebol argentino, o atleta de 26 anos já vestiu a camisa de Boca Juniors e Estudiantes

Fernanda Alves* 17 de Dezembro de 2025
Foto de Alex Silva, ex-Coritiba

Jogada

Por indicação de Mozart, Ceará negocia com lateral-direito campeão da Série B pelo Coritiba

O lateral de 31 anos atuou também pela Portuguesa, no Paulistão de 2025

Samuel Conrado 17 de Dezembro de 2025