Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis à Mozart; veja nomes e posições
Atletas do sub-20 seguem rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão com foco na estreia da Copinha 2026
A reformulação do elenco tão aguardada pelos torcedores do Ceará deve contar com atletas das categorias de base na próxima temporada. Com redução da folha salarial e corte de gastos, o Vozão conta com joias que podem ser utilizadas já em janeiro, no início do Campeonato Cearense. O Diário do Nordeste selecionou destaques da Cidade Vozão que podem surgir entre os relacionados de Mozart para 2026.
Veja também
Na lista de atletas destaques tem atletas que já participaram de treinos com o time profissional ao longo de 2025, são os casos dos zagueiros Uchella e Gabriel Rocha, dos meio-campistas Melk e Zé Neto, e os atacantes Giulio, Guilherme e Gabriel Amaral. Parte dos atletas serão divididos entre Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Cearense.
Inclusive, em meio a preparação para competição de base em São Paulo, o time sub-20 segue rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão. Na última sexta-feira, o Ceará venceu o time profissional do Quixadá, por 6 a 0. Os gols foram marcados por Zé Neto (duas vezes), Giulio, Rian, Kaliel e Lucas Carvalho. O time ainda tem amistosos contra Ferroviário, Tirol e Maracanã.
Para a 56ª edição da Copinha, o Vozão tem sua estreia marcada para o dia 3 de janeiro, às 19h30, contra o Olímpico-SE, no estádio Prudentão. Além do time sergipano, o Ceará encara ainda, no Grupo 6, o Grêmio Prudente-SP e Carajás-PA.
CAMPEÃO DO NORDESTE SUB-20
O segundo semestre do sub-20 do Ceará foi de boas campanhas, uma delas na Copa do Nordeste. Em setembro, o time comandado por Alison Henry fez campanha impecável no torneio regional, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota em sete partidas no torneio. A equipe de Porangabuçu marcou nove gols e teve a defesa vazada em quatro ocasiões.
O time alvinegro chegou à grande final depois de eliminar o Fortaleza na semifinal, nos pênaltis, no estádio Presidente Vargas. Na decisão, o Vozão venceu o Bahia por 3 a 2, no placar agregado, e levantou a troféu do Nordestão sub-20.
TESTE DE FOGO
O time comandado por Alison Henry conquistou a Copa do Nordeste sub-20 diante do Bahia, em setembro. O último teste foi na Fares Lopes, mês passado, quando a equipe alvinegra chegou à semifinal do torneio estadual.
VEJA NOMES E POSIÇÕES
- Goleiros: Gustavo Martins (06) e Deivid (05)
- Zagueiros: Uchella (06), Gilmar (06) e Gabriel Rocha (06)
- Laterais: Aloísio (07) e Samuel (05)
- Meio-campistas: João Gabriel (06), Pedro Esli (07), Melk (06) e Zé Neto (05)
- Atacantes: Giulio (05), Guilherme (05) e Gabriel Amaral (06)