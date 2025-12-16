Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis à Mozart; veja nomes e posições

Atletas do sub-20 seguem rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão com foco na estreia da Copinha 2026

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 15:59)
Jogada
Legenda: O time sub-20 do Ceará conquistou a Copa do Nordeste da categoria e chegou à semifinal da Fares Lopes
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

A reformulação do elenco tão aguardada pelos torcedores do Ceará deve contar com atletas das categorias de base na próxima temporada. Com redução da folha salarial e corte de gastos, o Vozão conta com joias que podem ser utilizadas já em janeiro, no início do Campeonato Cearense. O Diário do Nordeste selecionou destaques da Cidade Vozão que podem surgir entre os relacionados de Mozart para 2026. 

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que têm contrato

teaser image
Jogada

Copinha 2026 tem tabela divulgada: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

teaser image
Jogada

Bruno Cortez deixa categorias de base do Ceará

teaser image
Jogada

Ceará registra nova queda no número de lesões em 2025; veja números

Na lista de atletas destaques tem atletas que já participaram de treinos com o time profissional ao longo de 2025, são os casos dos zagueiros Uchella e Gabriel Rocha, dos meio-campistas Melk e Zé Neto, e os atacantes Giulio, Guilherme e Gabriel Amaral. Parte dos atletas serão divididos entre Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Cearense.

Inclusive, em meio a preparação para competição de base em São Paulo, o time sub-20 segue rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão. Na última sexta-feira, o Ceará venceu o time profissional do Quixadá, por 6 a 0. Os gols foram marcados por Zé Neto (duas vezes), Giulio, Rian, Kaliel e Lucas Carvalho. O time ainda tem amistosos contra Ferroviário, Tirol e Maracanã.

Para a 56ª edição da Copinha, o Vozão tem sua estreia marcada para o dia 3 de janeiro, às 19h30, contra o Olímpico-SE, no estádio Prudentão. Além do time sergipano, o Ceará encara ainda, no Grupo 6, o Grêmio Prudente-SP e Carajás-PA.

CAMPEÃO DO NORDESTE SUB-20

O segundo semestre do sub-20 do Ceará foi de boas campanhas, uma delas na Copa do Nordeste. Em setembro, o time comandado por Alison Henry fez campanha impecável no torneio regional, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota em sete partidas no torneio. A equipe de Porangabuçu marcou nove gols e teve a defesa vazada em quatro ocasiões. 

O time alvinegro chegou à grande final depois de eliminar o Fortaleza na semifinal, nos pênaltis, no estádio Presidente Vargas. Na decisão, o Vozão venceu o Bahia por 3 a 2, no placar agregado, e levantou a troféu do Nordestão sub-20. 

campanha do Ceará copa do nordeste sub 20
Legenda: Antes de vencer o Bahia na grande final, o Vozão eliminou o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste sub-20
Foto: Arte Jogada/DN

TESTE DE FOGO 

O time comandado por Alison Henry conquistou a Copa do Nordeste sub-20 diante do Bahia, em setembro. O último teste foi na Fares Lopes, mês passado, quando a equipe alvinegra chegou à semifinal do torneio estadual. 

VEJA NOMES E POSIÇÕES 

  • Goleiros: Gustavo Martins (06) e Deivid (05)
  • Zagueiros: Uchella (06), Gilmar (06) e Gabriel Rocha (06)
  • Laterais: Aloísio (07) e Samuel (05)
  • Meio-campistas: João Gabriel (06), Pedro Esli (07), Melk (06) e Zé Neto (05)
  • Atacantes: Giulio (05), Guilherme (05) e Gabriel Amaral (06)
Assuntos Relacionados
atleta comemora gol pelo Ceará

Jogada

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis à Mozart; veja nomes e posições

Atletas do sub-20 seguem rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão com foco na estreia da Copinha 2026

Samuel Conrado Há 22 minutos

Jogada

CBF divulga tabela e regulamento da Série A 2026 com novas regras; veja mudanças

A competição começa já no dia 28 de janeiro

Vladimir Marques Há 26 minutos
Foto de Pedro atacante do Flamengo encerra preparação para encarar PSG; veja provável escalação

Jogada

Flamengo encerra preparação para encarar PSG; veja provável escalação

Rubro-Negro vai disputar a final contra o campeão da Champions League em busca do segundo título mundial

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de Tite, novo treinador do Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro acerta contratação de ex-treinador da Seleção Brasileira

Tite, técnico do Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, assume o comando da equipe mineira até 2026

Samir de Carvalho* 16 de Dezembro de 2025
Foto de Léo Condé, ex-Ceará

Jogada

Ex-Ceará, Léo Condé está apalavrado com rival do Vovô na Série B

Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou que tem acordo verbal com o técnico

Ian Laurindo* 16 de Dezembro de 2025
Foto de Raphinha, Yamal, Rashford e Ferrán Torres Barcelona x Guadalajara Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (15)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* 16 de Dezembro de 2025