Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bruno Cortez deixa categorias de base do Ceará

O profissional era o técnico do Sub-15 do time alvinegro

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 18:36)
Jogada
Legenda: Bruno Cortez teve um início de carreira como treinador positivo no Ceará
Foto: Igor de Castro / Ceará

O Ceará Sporting Club sofreu uma baixa nas categorias de base. O ex-jogador Bruno Cortez deixou o clube alvinegro, onde comandava o Sub-15. Segundo o ge, o destino será o Sub-14 do Grêmio.

Campeão da Libertadores e acumulando passagens pela seleção brasileira, iniciou a carreira à beira do gramado em 2025, justamente pelo Ceará. O trabalho foi avaliado como muito positivo internamente na Cidade Vozão, com a conquista de quatro dos seis títulos possíveis na categoria.

A aposentadoria dos gramados foi em setembro de 2024. Depois disso, investiu nas licenças PRO, A e B de treinador profissional de futebol com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O profissional se manifestou nas redes sociais. Confira abaixo.

"Gratidão a Deus por todo aprendizado, por cada desafio e por cada passo dado ao longo dessa jornada. O crescimento diário, dentro e fora de campo, é o que sustenta o processo.

Agradeço aos atletas, à comissão técnica, ao staff e ao Ceará Sporting Club, pela confiança e pelo trabalho construído dia após dia.

Para além dos resultados, esta temporada também foi marcada por um trabalho consistente de formação e desenvolvimento. Ao longo do ano, oito atletas do Sub-14 reforçaram o Sub-15, contribuindo diretamente para o desempenho da equipe. Tivemos também atletas do Sub-15 vivenciando treinamentos no Sub-20, ampliando suas experiências em um ambiente competitivo superior.

Como sequência natural desse processo, muitos atletas do Sub-15 seguem em projeção para reforçar o Sub-17, e alguns já passam a integrar o planejamento e os treinamentos visando a Copinha.

Tudo isso é fruto de um trabalho coletivo, construído com excelência pela Comissão Técnica do Sub-14 e do Sub-15, desde o início até o fim da temporada. Isso é base. Isso é processo. Isso é satisfação de um dever cumprido, com várias mãos, um mesmo propósito e o atleta no centro de tudo.

Os números são consequência da entrega, da convicção e da fé no trabalho bem feito.
Seguimos firmes, com responsabilidade, humildade e o compromisso de dar sempre o meu melhor."

Assuntos Relacionados
Bruno Cortez exibe troféus conquistados pelo Ceará

Jogada

Bruno Cortez deixa categorias de base do Ceará

O profissional era o técnico do Sub-15 do time alvinegro

Alexandre Mota Há 17 minutos
jogadores

Jogada

Ceará registra nova queda no número de lesões em 2025; veja números

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Crisneive Silveira Há 54 minutos
treinador do PSG

Jogada

PSG faz primeiro treino no Catar antes da final contra o Flamengo pela Copa Intercontinental

Cresce expectativa para o confronto entre os campeões da Champions League e da Libertadores

Redação Há 2 horas
surfista

Jogada

Ceará brilha na qualificatória da WSL: Juliana Santos e Michel Roque são campeões

Evento ocorreu na Praia do Futuro, em Fortaleza

Crisneive Silveira 15 de Dezembro de 2025
Foto de Marcelo Paz

Jogada

Marcelo Paz revela ter emprestado dinheiro ao Fortaleza e desabafa: 'esse é o mercenário?'

O CEO do Fortaleza deu rápida entrevista após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e desabafou sobre 2025

Samir de Carvalho* 15 de Dezembro de 2025

Jogada

Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura

Carpini terá contrato até dezembro de 2026

Redação 15 de Dezembro de 2025