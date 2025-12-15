Bruno Cortez deixa categorias de base do Ceará

O Ceará Sporting Club sofreu uma baixa nas categorias de base. O ex-jogador Bruno Cortez deixou o clube alvinegro, onde comandava o Sub-15. Segundo o ge, o destino será o Sub-14 do Grêmio.

Campeão da Libertadores e acumulando passagens pela seleção brasileira, iniciou a carreira à beira do gramado em 2025, justamente pelo Ceará. O trabalho foi avaliado como muito positivo internamente na Cidade Vozão, com a conquista de quatro dos seis títulos possíveis na categoria.

A aposentadoria dos gramados foi em setembro de 2024. Depois disso, investiu nas licenças PRO, A e B de treinador profissional de futebol com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O profissional se manifestou nas redes sociais. Confira abaixo.

"Gratidão a Deus por todo aprendizado, por cada desafio e por cada passo dado ao longo dessa jornada. O crescimento diário, dentro e fora de campo, é o que sustenta o processo.

Agradeço aos atletas, à comissão técnica, ao staff e ao Ceará Sporting Club, pela confiança e pelo trabalho construído dia após dia.

Para além dos resultados, esta temporada também foi marcada por um trabalho consistente de formação e desenvolvimento. Ao longo do ano, oito atletas do Sub-14 reforçaram o Sub-15, contribuindo diretamente para o desempenho da equipe. Tivemos também atletas do Sub-15 vivenciando treinamentos no Sub-20, ampliando suas experiências em um ambiente competitivo superior.

Como sequência natural desse processo, muitos atletas do Sub-15 seguem em projeção para reforçar o Sub-17, e alguns já passam a integrar o planejamento e os treinamentos visando a Copinha.

Tudo isso é fruto de um trabalho coletivo, construído com excelência pela Comissão Técnica do Sub-14 e do Sub-15, desde o início até o fim da temporada. Isso é base. Isso é processo. Isso é satisfação de um dever cumprido, com várias mãos, um mesmo propósito e o atleta no centro de tudo.

Os números são consequência da entrega, da convicção e da fé no trabalho bem feito.

Seguimos firmes, com responsabilidade, humildade e o compromisso de dar sempre o meu melhor."