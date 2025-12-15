Ceará registra nova queda no número de lesões em 2025; veja números

O Ceará encerrou a terceira temporada seguida com redução de lesões nos jogadores. Ao todo, foram 28 registradas durante o ano de 2025. Este é o menor número desde que o levantamento começou a ser realizado, há três anos. A queda é de 24% em relação ao ano anterior. O resultado é fruto dos processos adotados pelos setores que formam o Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP).

Em 2025, a equipe disputou quatro competições: Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Nesta temporada, foram 16 lesões de origem muscular, melhor, menor número da séie histórica, e outras 12 de origem articular. Em maio, junho, julho e setembro foi registrada apenas uma lesão por mês.

“Os números de 2025 refletem a consolidação de um trabalho construído ao longo do tempo por profissionais qualificados e por processos de saúde e performance bem estruturados e consistentes. Neste ano, esse cenário também foi fortalecido por uma diretoria que atuou com coerência ao confiar no embasamento técnico, garantir autonomia ao CESP e apoiar decisões pautadas em critérios profissionais", afirmou André Martins, coordenador do CESP.

"Essa cultura institucional permitiu alto nível de atuação dos setores do CESP, amadurecimento dos processos, e a manifestação da redução consistente do número de lesões de forma natural e sustentável”, completou.

Em 2026, a equipe vai disputar a Série B do Brasileiro, além da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e do estadual. A equipe fará o primeiro jogo oficial no dia 10 de janeiro, contra o Floresta, no Cearense

LESÕES POR ANO:

2022: 64 lesões registradas

2023: 53 lesões registradas (redução de 17%)

2024: 37 lesões registradas (redução de 33%)

2025: 28 lesões registradas (redução de 24%)

O Ceará inicia a preparação para a próxima temporada no dia 26 de dezembro. Os atletas receberão, em formato remoto, as atividades coordenadas pelo CESP. Este protocolo tem sido adotado nas últimas duas temporadas.