Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novo técnico do Ceará, Mozart projeta trabalho no clube: 'Temos condições de fazer algo grande'

Treinador foi anunciado na última sexta-feira e já participa do planejamento da temporada 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:02)
Jogada
Legenda: Mozart foi campeão da Série B com o Coritiba em 2025
Foto: JP Pacheco/Coritiba

O Ceará anunciou oficialmente na última sexta-feira (12), o técnico Mozart. Ele chega com o 'status' de campeão da Série B 2025 com o Coritiba e ter conseguido acesso também com o Mirassol no ano anterior. 

O novo treinador do Ceará - que chega para o lugar de Léo Condé - projetou a temporada com o Vovô.

“Quero agradecer de coração ao torcedor do Vozão e à diretoria pela confiança em um projeto de resgate do Ceará. Chego com energia total, convicção e a certeza de que temos condições de fazer algo grande. Nossa missão é construir um ambiente vencedor, entregar dedicação, desempenho, resultados e trazer o torcedor para ser o nosso diferencial. Aqui começa uma caminhada de coragem, foco e trabalho duro em busca do retorno”, afirmou ele, ao site oficial do clube.

Veja também

teaser image
Vladimir Marques

Já tem técnico? Veja como estão os 20 clubes da Série B para 2026

teaser image
Jogada

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que têm contrato

teaser image
Jogada

Ceará acerta com técnico Mozart para a temporada 2026

Mozart e os auxiliares Dênis Iwamura e Edu Brasil desembarcam na Capital nos próximos dias para iniciar os trabalhos no Vovozão. 

Em 2026, o Ceará disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série B.

Assuntos Relacionados
skate

Jogada

Medalhista olímpico, Augusto Akio avalia temporada e projeta Olimpíadas 2028

Skatista de 25 anos

Crisneive Silveira Há 13 minutos

Jogada

Novo técnico do Ceará, Mozart projeta trabalho no clube: 'Temos condições de fazer algo grande'

Treinador foi anunciado na última sexta-feira e já participa do planejamento da temporada 2026

Vladimir Marques Há 25 minutos

Jogada

Corinthians x Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Redação Há 52 minutos
Ceará e Fortaleza não atingem todas as metas para 2025

Jogada

Ceará consegue duas e Fortaleza apenas uma das metas traçadas para 2025

Equipes já se preparam para 2026

Redação 14 de Dezembro de 2025
Thiago Carpini em jogo-treino (amistoso) do time sub-20

Jogada

Sob olhar de Thiago Carpini, Fortaleza sub-20 vence Ferroviário profissional em jogo-treino

Amistoso faz parte da preparação das equipes para suas respectivas competições em 2026, Leão sub-20 de olho na Copinha, e Ferroviário com foco no Campeonato Cearense

Redação 13 de Dezembro de 2025
Danilo comemora gol da vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids

Jogada

Flamengo vence Pyramids e enfrenta PSG na final da Copa Intercontinental

O time rubro-negro se classificou ao bater os egípcios por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo

Samuel Conrado 13 de Dezembro de 2025