Novo técnico do Ceará, Mozart projeta trabalho no clube: 'Temos condições de fazer algo grande'
Treinador foi anunciado na última sexta-feira e já participa do planejamento da temporada 2026
O Ceará anunciou oficialmente na última sexta-feira (12), o técnico Mozart. Ele chega com o 'status' de campeão da Série B 2025 com o Coritiba e ter conseguido acesso também com o Mirassol no ano anterior.
O novo treinador do Ceará - que chega para o lugar de Léo Condé - projetou a temporada com o Vovô.
“Quero agradecer de coração ao torcedor do Vozão e à diretoria pela confiança em um projeto de resgate do Ceará. Chego com energia total, convicção e a certeza de que temos condições de fazer algo grande. Nossa missão é construir um ambiente vencedor, entregar dedicação, desempenho, resultados e trazer o torcedor para ser o nosso diferencial. Aqui começa uma caminhada de coragem, foco e trabalho duro em busca do retorno”, afirmou ele, ao site oficial do clube.
Mozart e os auxiliares Dênis Iwamura e Edu Brasil desembarcam na Capital nos próximos dias para iniciar os trabalhos no Vovozão.
Em 2026, o Ceará disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série B.