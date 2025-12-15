Novo técnico do Ceará, Mozart gosta do 4-3-3 e da escola de futebol italiana; veja detalhes

A diretoria do Ceará anunciou Mozart como treinador para a temporada de 2026. Atual campeão da Série B pelo Coritiba, o profissional estava livre no mercado e chega para substituir Léo Condé no cargo. Assim, desperta interesse na torcida alvinegra: o que esperar do novo comandante do clube?

No último dia 2 de dezembro, o técnico participou de uma entrevista no Charla Podcast, no Youtube, e falou um pouco sobre as preferências táticas e também conceitos que gosta de usar nos trabalhos.

O Diário do Nordeste lista alguns dos pontos. Vale ressaltar que o plano do clube é manter 60% do elenco que participou da Série A. Logo, há similares no estilos de Mozart e de Condé.

Com 46 anos, o técnico conquistou dois acessos consecutivos nas últimas temporadas: Coritiba (2025) e Mirassol (2024). No recorte, garantiu um título e um vice-campeonato, sendo tido como um dos principais nomes para a competição. A saída do Coxa ocorreu por falta de um acerto salarial.

Esquema tático preferido: 4-3-3

No Charla Podcast, Mozart revelou que o esquema tático preferido é o 4-3-3. Curiosamente, esse é o mesmo sistema tático utilizado pelo Ceará nos últimos anos, quando foi comandado por Léo Condé.

“Eu entendo que em termos de formação, a melhor estrutura que tem para formar os atletas é o 4-3-3 [...] Se você parar para pensar, você forma laterais, seja para defender ou atacar, você forma o camisa 5, o camisa 8, o camisa 10, forma os pontas de enfrentamento, forma o centroavante que também é uma posição que está sempre em debate, o camisa 9, forma zagueiros que que precisam construir, mas também ficam expostos para defender… Então assim, eu entendo que o 4-3-3 acaba sendo a plataforma a estrutura que melhor forme jogador [...] E quando você joga no 4-3-3, proporciona que os pontas enfrentem um jogador no mano a mano, com o X1, sem uma cobertura”. Mozart Novo técnico do Ceará

Dentro dessa plataforma tática, Mozart ressaltou também a preferência por utilizar dois meias juntos, com características complementares. No Coritiba, quem se sobressaiu na formação foi o meia português Josué, de 35 anos, que encerrou a Série B avaliado como o melhor atleta da competição.

“Usamos dois caras mais ‘mordedores’ ou passadores, e um cara de chegada, depois invertem o triângulo. Eu jogo mais com dois meias, um 8 e um 10, o Josué foi um cara mais assim (no Coritiba). Nós, historicamente, sempre formamos o camisa 10 clássico, o cara do último passe, da falta, do escanteio, mas ultimamente usamos menos. E nós tínhamos isso, mas tenho esperança que a gente volte a formar esse jogador, porque tínhamos deixado de formar pontas. Agora, a maioria dos times voltou a jogar com pontas, e os brasileiros ainda são exportados diariamente, o Igor Paixão, que é formado no Coritiba, saiu. São pontas de enfrentamento, finalização, então voltamos a formar nos últimos 10 anos e ainda vamos voltar a formar o camisa 10”, destacou.

Defesa é o ponto forte da tática

Campeão da Série B pelo Coritiba, Mozart tinha um time que sofreu apenas 23 gols em 38 jogos. Logo, a consistência da equipe existiu na solidez defensiva e compactação - uma marca também do trabalho no Mirassol. No Charla Podcast, destacou que se inspira mais na escola italiana de futebol.

"A questão é trabalhar a defesa de forma uniforme, a compactação. Hoje, ela só existe por causa do controle de profundidade, que eles chamam de bola descoberta, eu chamo de controle de profundidade. Então para você compactar um time tem que ter o controle de profundidade. Então isso a escola italiana trabalha muito. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso in loco, por ter sido jogador, tive treinadores que trabalharam e que tinham essa metodologia de trabalho que eu adotei para o meu jogo, adaptando óbvio para a cultura e a realidade do nosso país, mas esse é um país (a Itália), que me deu um leque tático muito grande que eu tento aplicar". Mozart Novo técnico do Ceará

Além da experiência de atleta, Mozart tirou as licenças de treinador na Europa, no futebol italiano. A consistência defensiva também foi marca do Ceará em 2025, apesar do rebaixamento na Série A.

“Minha formação de treinador é europeia. Eu tenho a UEFA, fiz a minha formação na Itália, da Uefa B e A. Fazer isso é raro, pouquíssimos possuem. E eu joguei dois anos na França, joguei 12 anos fora do país. Já minha formação de base foi no Paraná. Em 2000, fui para a Itália, fiquei 10 anos entre Itália e Rússia. Fiquei três anos e meio no Spartak Moscou também. A minha formação como jogador é mais europeia, e a escola italiana é uma escola que eu me identifico bastante. A nossa defesa esse ano foi a melhor da Série B, e no ano passado foi a melhor defesa também, no Mirassol (em 2024)”, concluiu.

Marcas defensivas do Coritiba na Série B de 2025