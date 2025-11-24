Seleção da Série B de 2025; veja lista dos melhores jogadores

A Série B do Brasileiro de 2025 chegou ao fim neste fim de semana. O Coritiba se sagrou campeão e garantiu vaga na elite nacional junto de Athletico-PR, Chapecoense e Remo, enquanto Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária-SP foram rebaixados à Série C. Assim, o Diário do Nordeste lista os principais destaques da competição.

Legenda: O Coritiba foi o campeão da Série B de 2025 Foto: divulgação / Série B

Os dados são da plataforma SofaScore, especializada em estatísticas. O time ideal foi montado no 3-5-2 de acordo com a quantidade de jogadores e as respectivas posições que mais aparecem entre as principais notas da competição.

Seleção da Série B de 2025 (Esquema 3-5-2)

GOL - Matheus Albino (CRB) | Nota: 7.46

ZAG - Rodrigo Fernandes (Criciúma) | Nota: 7.46

ZAG - Matheusinho (Cuiabá) | Nota: 7.35

ZAG - César Martins (Novorizontino) | Nota: 7.25

VOL - Gabriel Boschilia (Operário-PR) | Nota: 7.35

VOL - Danielzinho (CRB) | Nota: 7.26

MEI - Josué (Coritiba) | Nota: 7.48

MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense) | Nota: 7.33

MEI - Lucas Ronier (Coritiba) | Nota: 7.26

ATA - Jhonata Robert (Criciúma) | Nota: 7.29

ATA - Pedro Rocha (Remo) | Nota: 7.24

Legenda: O meia Josué encerrou a Série B de 2025 com a nota média de 7.46 Foto: JP Pacheco / Coritiba

Artilheiros da Série B de 2025

ATA - Pedro Rocha (Remo): 15 gols

ATA - Clebão (Avaí): 13 gols

ATA - Carlão (Ferroviária): 13 gols

ATA - Willian Bigode (América-MG): 11 gols

ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 10 gols

ATA - Diego Gonçalves (Criciúma): 10 gols

ATA - Anselmo Ramon (Goiás): 10 gols

MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 10 gols

Legenda: Destaque do Avaí, Clebão foi o vice-artilheiro da Série B com 13 gols Foto: divulgação / Avaí

Assistências da Série B de 2025

MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 9 assistências

ATA - Pedro Rocha (Remo): 8 assistências

VOL - Danielzinho (CRB): 7 assistências

MEI - Bruno Zapelli (Athletico-PR): 7 assistências

MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 6 assistências

MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí): 6 assistências

MEI - Juninho (Ferroviária): 6 assistências

ATA - Luiz Fernando (Atlético-GO): 6 assistências

ZAG - Reverson (Paysandu): 6 assistências

Legenda: O experiente Giovanni Augusto, da Chapecoense, é o líder de assistências da Chapecoense Foto: Rafael Bressan / Chapecoense

Mais participações em gols

ATA - Pedro Rocha (Remo): 23 | 15 gols + 8 assistências

ATA - Clebão (Avaí): 17 | 13 gols + 4 assistências

ATA - Carlão (Ferroviária): 15 | 13 gols + 2 assistências

MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 15 | 9 gols + 6 assistências

ATA - Willian Bigode (América-MG: 14 | 11 gols + 3 assistências

ATA - Ronaldo Tavares (Athletic-MG): 14 |

Legenda: Apesar do rebaixamento da Ferroviária-SP, Carlão chamou a atenção na Série B Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária

Grandes chances criadas

ATA - Willian Bigode (América-MG): 14

ATA - Pedro Rocha (Remo): 11

ATA - Ronaldo Tavares (Athletic-MG): 11

ATA - Diego Gonçalves (Criciúma): 10

MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 10

MEI - Welinton (Athletic-MG): 10

Legenda: Muito experiente, Willian Bigode foi o grande nome do América-MG na Série B de 2025 Foto: Mourão Panda / América-MG

Jogos sem sofrer gols

GOL - Pedro Morisco (Coritiba): 17

GOL - Airton (Novorizontino): 15

GOL - Alisson (Criciúma): 14

GOL - Matheus Albino (CRB): 13

GOL - Tadeu (Goiás): 13

Legenda: Com 21 anos, o goleiro Pedro Morisco se firmou como titular do Coritiba na Série B Foto: JP Pacheco / Coritiba

Melhores equipes da Série B