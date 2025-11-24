Seleção da Série B de 2025; veja lista dos melhores jogadores
O torneio foi encerrado neste fim de semana com o Coritiba campeão
A Série B do Brasileiro de 2025 chegou ao fim neste fim de semana. O Coritiba se sagrou campeão e garantiu vaga na elite nacional junto de Athletico-PR, Chapecoense e Remo, enquanto Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária-SP foram rebaixados à Série C. Assim, o Diário do Nordeste lista os principais destaques da competição.
Os dados são da plataforma SofaScore, especializada em estatísticas. O time ideal foi montado no 3-5-2 de acordo com a quantidade de jogadores e as respectivas posições que mais aparecem entre as principais notas da competição.
Seleção da Série B de 2025 (Esquema 3-5-2)
- GOL - Matheus Albino (CRB) | Nota: 7.46
- ZAG - Rodrigo Fernandes (Criciúma) | Nota: 7.46
- ZAG - Matheusinho (Cuiabá) | Nota: 7.35
- ZAG - César Martins (Novorizontino) | Nota: 7.25
- VOL - Gabriel Boschilia (Operário-PR) | Nota: 7.35
- VOL - Danielzinho (CRB) | Nota: 7.26
- MEI - Josué (Coritiba) | Nota: 7.48
- MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense) | Nota: 7.33
- MEI - Lucas Ronier (Coritiba) | Nota: 7.26
- ATA - Jhonata Robert (Criciúma) | Nota: 7.29
- ATA - Pedro Rocha (Remo) | Nota: 7.24
Artilheiros da Série B de 2025
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 15 gols
- ATA - Clebão (Avaí): 13 gols
- ATA - Carlão (Ferroviária): 13 gols
- ATA - Willian Bigode (América-MG): 11 gols
- ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 10 gols
- ATA - Diego Gonçalves (Criciúma): 10 gols
- ATA - Anselmo Ramon (Goiás): 10 gols
- MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 10 gols
Assistências da Série B de 2025
- MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 9 assistências
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 8 assistências
- VOL - Danielzinho (CRB): 7 assistências
- MEI - Bruno Zapelli (Athletico-PR): 7 assistências
- MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 6 assistências
- MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí): 6 assistências
- MEI - Juninho (Ferroviária): 6 assistências
- ATA - Luiz Fernando (Atlético-GO): 6 assistências
- ZAG - Reverson (Paysandu): 6 assistências
Mais participações em gols
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 23 | 15 gols + 8 assistências
- ATA - Clebão (Avaí): 17 | 13 gols + 4 assistências
- ATA - Carlão (Ferroviária): 15 | 13 gols + 2 assistências
- MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 15 | 9 gols + 6 assistências
- ATA - Willian Bigode (América-MG: 14 | 11 gols + 3 assistências
- ATA - Ronaldo Tavares (Athletic-MG): 14 |
Grandes chances criadas
- ATA - Willian Bigode (América-MG): 14
- ATA - Pedro Rocha (Remo): 11
- ATA - Ronaldo Tavares (Athletic-MG): 11
- ATA - Diego Gonçalves (Criciúma): 10
- MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 10
- MEI - Welinton (Athletic-MG): 10
Jogos sem sofrer gols
- GOL - Pedro Morisco (Coritiba): 17
- GOL - Airton (Novorizontino): 15
- GOL - Alisson (Criciúma): 14
- GOL - Matheus Albino (CRB): 13
- GOL - Tadeu (Goiás): 13
Melhores equipes da Série B
- Gols marcados: Athletico-PR (53)
- Menos gols sofridos: Coritiba (23)
- Grandes chances criadas: Athletico-PR (90)
- Posse de bola: CRB (57%)
- Passes certos por jogo: CRB (403)
- Bolas longas certas por jogo: América-MG (23,2)
- Cruzamentos certos por jogo: CRB (5,8)
- Total de finalizações por jogo: CRB (17,3)
- Desarmes por jogo: Athletico-PR (15,3)
- Interceptações por jogo: Criciúma (9,3)
- Cortes por jogo: Criciúma (32,4)
- Jogos sem sofrer gols: Coritiba (21)