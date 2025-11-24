Diário do Nordeste
Seleção da Série B de 2025; veja lista dos melhores jogadores

O torneio foi encerrado neste fim de semana com o Coritiba campeão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Alexandre Mota
Legenda: O atacante Pedro Rocha foi o grande destaque da Série B de 2025
Foto: divulgação / Remo

A Série B do Brasileiro de 2025 chegou ao fim neste fim de semana. O Coritiba se sagrou campeão e garantiu vaga na elite nacional junto de Athletico-PR, Chapecoense e Remo, enquanto Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária-SP foram rebaixados à Série C. Assim, o Diário do Nordeste lista os principais destaques da competição.

Tabela da Série B
Legenda: O Coritiba foi o campeão da Série B de 2025
Foto: divulgação / Série B

Os dados são da plataforma SofaScore, especializada em estatísticas. O time ideal foi montado no 3-5-2 de acordo com a quantidade de jogadores e as respectivas posições que mais aparecem entre as principais notas da competição.

Seleção da Série B de 2025 (Esquema 3-5-2)

  • GOL - Matheus Albino (CRB) | Nota: 7.46
  • ZAG - Rodrigo Fernandes (Criciúma) | Nota: 7.46
  • ZAG - Matheusinho (Cuiabá) | Nota: 7.35
  • ZAG - César Martins (Novorizontino) | Nota: 7.25
  • VOL - Gabriel Boschilia (Operário-PR) | Nota: 7.35
  • VOL - Danielzinho (CRB) | Nota: 7.26
  • MEI - Josué (Coritiba) | Nota: 7.48
  • MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense) | Nota: 7.33
  • MEI - Lucas Ronier (Coritiba) | Nota: 7.26
  • ATA - Jhonata Robert (Criciúma) | Nota: 7.29
  • ATA - Pedro Rocha (Remo) | Nota: 7.24

Josué em ação pelo Coritiba
Legenda: O meia Josué encerrou a Série B de 2025 com a nota média de 7.46
Foto: JP Pacheco / Coritiba

Artilheiros da Série B de 2025

  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 15 gols
  • ATA - Clebão (Avaí): 13 gols
  • ATA - Carlão (Ferroviária): 13 gols
  • ATA - Willian Bigode (América-MG): 11 gols
  • ATA - Alisson Safira (Cuiabá): 10 gols
  • ATA - Diego Gonçalves (Criciúma): 10 gols
  • ATA - Anselmo Ramon (Goiás): 10 gols
  • MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 10 gols

Clebão em ação pelo Avaí
Legenda: Destaque do Avaí, Clebão foi o vice-artilheiro da Série B com 13 gols
Foto: divulgação / Avaí

Assistências da Série B de 2025

  • MEI - Giovanni Augusto (Chapecoense): 9 assistências
  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 8 assistências
  • VOL - Danielzinho (CRB): 7 assistências
  • MEI - Bruno Zapelli (Athletico-PR): 7 assistências
  • MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 6 assistências
  • MEI - Marquinhos Gabriel (Avaí): 6 assistências
  • MEI - Juninho (Ferroviária): 6 assistências
  • ATA - Luiz Fernando (Atlético-GO): 6 assistências
  • ZAG - Reverson (Paysandu): 6 assistências

Giovanni Augusto em ação pela Chapecoense
Legenda: O experiente Giovanni Augusto, da Chapecoense, é o líder de assistências da Chapecoense
Foto: Rafael Bressan / Chapecoense

Mais participações em gols

  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 23 | 15 gols + 8 assistências
  • ATA - Clebão (Avaí): 17 | 13 gols + 4 assistências
  • ATA - Carlão (Ferroviária): 15 | 13 gols + 2 assistências
  • MEI - Gabriel Boschilia (Operário-PR): 15 | 9 gols + 6 assistências
  • ATA - Willian Bigode (América-MG: 14 | 11 gols + 3 assistências
  • ATA - Ronaldo Tavares (Athletic-MG): 14 | 

Carlão em ação pela Ferroviária-SP
Legenda: Apesar do rebaixamento da Ferroviária-SP, Carlão chamou a atenção na Série B
Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária

Grandes chances criadas

  • ATA - Willian Bigode (América-MG): 14
  • ATA - Pedro Rocha (Remo): 11
  • ATA - Ronaldo Tavares (Athletic-MG): 11
  • ATA - Diego Gonçalves (Criciúma): 10
  • MEI - Kevin Ramírez (Amazonas): 10
  • MEI - Welinton (Athletic-MG): 10

Willian Bigode em ação pelo América-MG
Legenda: Muito experiente, Willian Bigode foi o grande nome do América-MG na Série B de 2025
Foto: Mourão Panda / América-MG

Jogos sem sofrer gols

  • GOL - Pedro Morisco (Coritiba): 17
  • GOL - Airton (Novorizontino): 15
  • GOL - Alisson (Criciúma): 14
  • GOL - Matheus Albino (CRB): 13
  • GOL - Tadeu (Goiás): 13

Pedro Morisco em ação pelo Coritiba
Legenda: Com 21 anos, o goleiro Pedro Morisco se firmou como titular do Coritiba na Série B
Foto: JP Pacheco / Coritiba

Melhores equipes da Série B

  • Gols marcados: Athletico-PR (53)
  • Menos gols sofridos: Coritiba (23)
  • Grandes chances criadas: Athletico-PR (90)
  • Posse de bola: CRB (57%)
  • Passes certos por jogo: CRB (403)
  • Bolas longas certas por jogo: América-MG (23,2)
  • Cruzamentos certos por jogo: CRB (5,8)
  • Total de finalizações por jogo: CRB (17,3)
  • Desarmes por jogo: Athletico-PR (15,3)
  • Interceptações por jogo: Criciúma (9,3)
  • Cortes por jogo: Criciúma (32,4)
  • Jogos sem sofrer gols: Coritiba (21)
