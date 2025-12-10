Bastidores da saída de Léo Condé e perfil do novo treinador do Ceará

O Ceará Sporting Club busca um novo treinador para a temporada de 2026. Isso porque uma reunião nesta quarta-feira (10) definiu a saída de Léo Condé do comando alvinegro. O profissional tinha um vínculo até o fim da temporada e não terá então o contrato renovado.

O encontro contou com a cúpula do departamento de futebol e também do staff de Condé. O Diário do Nordeste apurou que o principal motivo foi o excesso de desgaste do trabalho após o rebaixamento à Série B. Apesar da compreensão de que a parceria funcionou durante um ano e meio, com diversas conquistas, o ambiente para a retomada não era próximo do que o técnico encontrou em 2024, desde a pressão até a aceitação do torcedor.

As questões foram ponderadas, com o entendimento em comum acordo que essa seria a melhor decisão para ambos. Condé tem muito mercado, sendo opção de times como o Sport e o Remo, enquanto o Vovô pode se oxigenar internamente com um novo nome, que tenha um outro perfil, seja tático ou pessoal, que possa seguir com esse grupo do futebol.

Vale ressaltar que a cúpula alvinegra reconhece todos os feitos de Condé, que atingiu recorde de longevidade em Porangabuçu, além de um título cearense e um acesso à Série A, com um aproveitamento final de 51% em 85 partidas. Tal fator fez até o presidente João Paulo Silva, em entrevista ao Jogada 3º Tempo, da Rádio Verdinha FM 92,5, ressaltar o desejo de continuar com o treinador - isso, antes da reunião definitiva.

Deste modo, as buscas pelo novo profissional foram intensificadas. O objetivo é contar com o novo treinador até o dia 26 de dezembro, quando está marcada a reapresentação do elenco para 2026. A estreia alvinegra é dia 10 de janeiro, contra o Floresta, pelo Estadual.

Perfil do novo treinador

A saída de Condé também foi uma decisão acordada devido ao mercado, que oferece outras alternativas avaliadas como positivas para as pretensões do Ceará durante 2026. Nomes como Mozart Santos (atual campeão da Série B pelo Coritiba), Thiago Carpini (com passagens por Vitória-BA e Juventude) dentre outros estão livres.

Assim, o departamento de futebol definiu que o perfil do próximo profissional é de alguém que faça o clube ser dominante e protagonista em campo. Pelo patamar estrutural atual, a cúpula alvinegra entende que essa precisa ser a postura e o recado ao torcedor, de maior ambição, nas participações do Estadual, Série B, Copa do Nordeste e Copa do Nordeste.

Por conta da questão financeira, a ideia é manter 60% do elenco. E outras definições serão encaminhadas com a oficialização do novo comandante, como manutenção e também renovações, como é o caso do meia Vina, que está entre as peças de contrato para 2026.