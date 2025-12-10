Léo Condé não fica no Ceará para 2026

Léo Condé não permanecerá no Ceará para 2026. O Diário do Nordeste apurou, com exclusividade nesta quarta-feira (10), que clube e treinador chegaram ao entendimento de que o melhor para ambas as partes seria a não renovação do vínculo, que se encerra ao fim de 2025.

Com isso, Léo Condé está livre no mercado e o Ceará busca um novo treinador.