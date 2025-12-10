Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Léo Condé não fica no Ceará para 2026

Definição foi tomada em reunião realizada nesta quarta-feira (10)

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 19:40)
Jogada
Legenda: Clube e treinador entenderam que a melhor decisão era de encerrar o vínculo
Foto: Kid Junior/SVM

Léo Condé não permanecerá no Ceará para 2026. O Diário do Nordeste apurou, com exclusividade nesta quarta-feira (10), que clube e treinador chegaram ao entendimento de que o melhor para ambas as partes seria a não renovação do vínculo, que se encerra ao fim de 2025.

Com isso, Léo Condé está livre no mercado e o Ceará busca um novo treinador. 

Assuntos Relacionados
Léo Condé

Jogada

Léo Condé não fica no Ceará para 2026

Definição foi tomada em reunião realizada nesta quarta-feira (10)

André Almeida Há 15 minutos
Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Jogada

Vina terá redução salarial no Ceará após queda para a Série B; veja detalhes

Meia-atacante retornou ao clube no meio do ano

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 18 minutos
atleta

Jogada

Após o Natal, Ceará retoma atividades e começa pré-temporada focada em 2026; veja data

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Com show de Arrascaeta, Flamengo supera Cruz Azul e conquista o Derby das Américas

Equipe avançou às semifinais da Copa Intercontinental

Redação Há 2 horas

Jogada

Patrícia Setúbal fecha temporada do Circuito Cearense de Bodyboarding com título

Circuito reforçou seu papel no desenvolvimento da modalidade

Redação Há 2 horas
Marcelo Hermes em atuação pelo Criciúma

Jogada

Fortaleza tenta contratação do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Criciúma

Em 2025, ele tinha contrato com o Juventude por empréstimo.

Fernanda Alves 10 de Dezembro de 2025