Após o Natal, Ceará retoma atividades e começa pré-temporada focada em 2026; veja data

O Ceará já tem data para iniciar a preparação com foco na temporada de 2026. Jogadores e comissão técnica vão se reapresentar logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, uma sexta-feira. Os trabalhos iniciais vão ocorrer remotamente, e o grupo vai a Porangabuçu a partir do dia 2 de janeiro.

Na primeira semana, o Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube vai disponibilizar um plano de treinamentos específico para os atletas. A equipe de preparação física vai dar todo o suporte aos atletas.

O intuito de iniciar os trabalhos de forma remota é aperfeiçoar a preparação física dos jogadores. Esse protocolo foi adotado há dois anos com intuito de potencializar as valências físicas dos atletas no retorno às atividades no CT, facilitando a adaptação aos treinamentos do novo ano de trabalho.

Além da Série B do Brasileiro, a equipe vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A equipe estreia no certame estadual no dia 10 de janeiro.