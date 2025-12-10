Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após o Natal, Ceará retoma atividades e começa pré-temporada focada em 2026; veja data

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:48)
Jogada
Legenda: Ceará inicia preparação para o próximo ano em 26 de dezembro.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará já tem data para iniciar a preparação com foco na temporada de 2026. Jogadores e comissão técnica vão se reapresentar logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, uma sexta-feira. Os trabalhos iniciais vão ocorrer remotamente, e o grupo vai a Porangabuçu a partir do dia 2 de janeiro. 

Na primeira semana, o Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube vai disponibilizar um plano de treinamentos específico para os atletas. A equipe de preparação física vai dar todo o suporte aos atletas. 

O intuito de iniciar os trabalhos de forma remota é aperfeiçoar a preparação física dos jogadores. Esse protocolo foi adotado há dois anos com intuito de potencializar as valências físicas dos atletas no retorno às atividades no CT, facilitando a adaptação aos treinamentos do novo ano de trabalho. 

Além da Série B do Brasileiro, a equipe vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A equipe estreia no certame estadual no dia 10 de janeiro.

Veja também

teaser image
Jogada

Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará

teaser image
Alexandre Mota

Ceará planeja mudança no elenco da Série B; veja quem tem contrato

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Assuntos Relacionados
atleta

Jogada

Após o Natal, Ceará retoma atividades e começa pré-temporada focada em 2026; veja data

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Redação Há 29 minutos
jogadores

Jogada

Com show de Arrascaeta, Flamengo supera Cruz Azul e conquista o Derby das Américas

Equipe avançou às semifinais da Copa Intercontinental

Redação Há 1 hora

Jogada

Patrícia Setúbal fecha temporada do Circuito Cearense de Bodyboarding com título

Circuito reforçou seu papel no desenvolvimento da modalidade

Redação Há 1 hora
Marcelo Hermes em atuação pelo Criciúma

Jogada

Fortaleza tenta contratação do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Criciúma

Em 2025, ele tinha contrato com o Juventude por empréstimo.

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Fred, técnico do Sub-17 do Fortaleza

Jogada

Em sua primeira competição como técnico, Fred leva o Sub-17 do Fortaleza à semifinal da Copa Capital

Essa é a primeira competição oficial do ex-atacante como treinador de futebol

Samir de Carvalho* 10 de Dezembro de 2025
Foto de Bellingham, do Real Madrid

Jogada

Real Madrid x Manchester City: pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Samir de Carvalho* 10 de Dezembro de 2025