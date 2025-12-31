Fortaleza terá início de janeiro com chegada do novo CEO e eleição do conselho da SAF; entenda

próximos dias no Fortaleza seguirão com mais reestruturações internas, já que o cenário terá uma nova configuração com a Diário do Nordeste apurou que o novo CEO chegará em Fortaleza nesta sexta-feira (2) e haverá uma reunião para definir sobre elenco, média da folha salarial, entre outros assuntos. Osseguirão com maisjá que o cenário terá umacom a chegada do Pedro Martins, novo CEO do clube. apurou que o novo CEOe haverá umaentre outros assuntos.

contratação do gerente de mercado, Witor Bastos, nome indicado por ele. A reformulação no formato do departamento de futebol começa com um nome que vai comandar o Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (CIFEC), com foco nas áreas de scout, análise de desempenho e inteligência de mercado. Uma das primeiras movimentações de Martins foi a, nome indicado por ele. A reformulação no formato do departamento de futebol começa com um nome que vai comandar ocom foco nas áreas de scout, análise de desempenho e inteligência de mercado.

primeira semana de janeiro também será marcada por uma nova eleição para a escolha dos membros do Conselho Administrativo da SAF. A definição aconteceu durante a reunião para definir o novo orçamento do Fortaleza para 2026, que aconteceu no último dia 29. também será marcada por umaA definição aconteceu durante a r, que aconteceu no

Fabiano Barreira, atual presidente do Conselho da SAF, falou em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste sobre a execução desse processo.

"Haverá uma reunião no dia 9 de janeiro para submetermos ao Conselho os nomes indicados. São três nomes que serão indicados pela Associação e dois nomes pelo Conselho Deliberativo. E submetemos a aprovação ou não". Fabiano Barreira Presidente do Conselho Administrativo da SAF

A estrutura da SAF tem como hierarquia o Conselho Administrativo da SAF, seguido do CEO. Pedro Martins será responsável pela diretoria de futebol, no qual ele terá acesso ao orçamento e montará a estrutura para a temporada 2026, a partir das visões dele. Além disso, há as diretorias comercial, marketing e programa de sócios; a diretoria que cuida da operação de jogos, e a diretoria jurídica.

A SAF compreende, segundo Barreira, que a parte jurídica, a operação de jogo e a comercial são comandadas por pessoas que conhecem a sistemática do clube e que estejam mais ligadas ao Conselho de Administração, do que ao CEO.

“O CEO tem uma atuação mais específica no futebol, onde ele terá livre arbítrio de escolher, de montar a sua estrutura, montar a estrutura da parte de futebol, lógico, e obedecendo às primícias orçamentárias”. Fabiano Barreira Presidente do Conselho Administrativo da SAF

Atualmente, o Conselho Administrativo da SAF é formado pelo presidente Fabiano Barreira, o vice-presidente Bruno Cals, e os três membros efetivos: Elias Leite, Wendell Regadas e Bruno Acioli. Os próximos cinco membros, serão três nomes indicados pela Associação do Fortaleza, comandada pelo presidente Rolim Machado; com os dois nomes escolhidos pela mesa do Conselho Deliberativo. Neste dia, será definido a aprovação ou não dos cinco representantes.