Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará

O goleiro Fernando Miguel se despediu do Ceará. Aos 40 anos, ele deixa o Ceará após o fim do contrato, que era de dois anos e termina em 2025.

O goleiro fez um post em suas redes sociais se despedindo do Vovô.

"Cearásc, chegamos ao fim da nossa jornada, juntos. Tivemos dois anos de dificuldades e superações mútuas. Lamento muito por esse final, foi e é difícil sair dessa forma, mas fica aqui o meu respeito e agradecimento a todos. Despeço-me do Ceará e de todo futebol cearense, foi um prazer viver sua cultura, criar raízes aqui e vínculo com pessoas maravilhosas que marcaram minha história. Um abraço Véi macho, vou seguir torcendo por você".

Fernando Miguel chegou ao Ceará no início de 2024 e 19 partidas com a camisa do Vovô em dois anos, já que teve lesões graves, como de ligamento cruzado.

Quando retornou, foi titular com as lesões de Richard e Bruno Ferreira. Este ano, foram 13 jogos, sendo 10 pela Série A, o último contra o Botafogo, na derrota por 3x2 no dia 6 de junho, no Nilton Santos.