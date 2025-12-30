Ceará define metas em competições para 2026; veja objetivos

O Ceará definiu suas metas esportivas para a temporada 2026 nas quatro competições que disputará ao longo do ano. Os objetivos constam no orçamento oficial aprovado pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira (29).

A principal meta é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, prioridade explícita após o rebaixamento em 2025. O clube cearense voltará a disputar a Série B na temporada 2026 e tenta repetir feitos recentes: os acessos de 2009, 2017 e 2024.

METAS DO CEARÁ EM 2026

Campeonato Cearense : chegar à final

: chegar à final Copa do Nordeste : chegar à semifinal

: chegar à semifinal Copa do Brasil : chegar às oitavas de final

: chegar às oitavas de final Série B: conquistar o acesso à Série A

Caso conquiste todos os objetivos traçados, o Ceará projeta uma receita de R$ 7,54 milhões em premiações e participações. A quantidade total de receita estipulada pelo clube foi de mais de R$ 166 milhões para a temporada 2026.

Em 2025, o Vovô cumpriu dois dos quatro objetivos estabelecidos: foi campeão cearense e semifinalista da Copa do Nordeste. Não alcançou as metas na Copa do Brasil (caiu na terceira fase; a previsão era oitavas) nem no Brasileirão (a meta era permanência, mas ocorreu o rebaixamento).