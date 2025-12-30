Ceará define metas em competições para 2026; veja objetivos
Clube prioriza retorno à elite após rebaixamento e projeta R$ 7,5 milhões em premiações
O Ceará definiu suas metas esportivas para a temporada 2026 nas quatro competições que disputará ao longo do ano. Os objetivos constam no orçamento oficial aprovado pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira (29).
A principal meta é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, prioridade explícita após o rebaixamento em 2025. O clube cearense voltará a disputar a Série B na temporada 2026 e tenta repetir feitos recentes: os acessos de 2009, 2017 e 2024.
METAS DO CEARÁ EM 2026
- Campeonato Cearense: chegar à final
- Copa do Nordeste: chegar à semifinal
- Copa do Brasil: chegar às oitavas de final
- Série B: conquistar o acesso à Série A
Caso conquiste todos os objetivos traçados, o Ceará projeta uma receita de R$ 7,54 milhões em premiações e participações. A quantidade total de receita estipulada pelo clube foi de mais de R$ 166 milhões para a temporada 2026.
Em 2025, o Vovô cumpriu dois dos quatro objetivos estabelecidos: foi campeão cearense e semifinalista da Copa do Nordeste. Não alcançou as metas na Copa do Brasil (caiu na terceira fase; a previsão era oitavas) nem no Brasileirão (a meta era permanência, mas ocorreu o rebaixamento).